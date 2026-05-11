Atletica, svelata l’entry list del Golden Gala 2026: parata di stelle a Roma, iscritti 43 ori olimpici e mondiali!

Nella serata di sabato 4 giugno si terrà allo stadio Olimpico di Roma l’edizione numero 46 del Golden Gala, valevole come quarta tappa stagionale della Diamond League 2026. Quest’oggi, in occasione della presentazione ufficiale dell’evento, è stata diramata anche l’entry list del principale meeting italiano in cui figurano tanti big dell’atletica azzurra ed internazionale.

Nel complesso sono iscritti per il momento al Golden Gala 43 atleti capaci di conquistare almeno un titolo olimpico o mondiale, mentre allargando il campo ai medagliati globali superiamo le 80 unità. Una vera e propria parata di stelle, in cui si inseriscono anche alcuni personaggi di spicco della Nazionale italiana che potranno misurarsi in un contesto di alto livello due mesi prima del grande obiettivo rappresentato dai Campionati Europei di Birmingham.

Sul rettilineo della pista romana vedremo in azione gli ultimi due campioni olimpici dei 100 metri Noah Lyles e Marcell Jacobs, ai quali si aggiungerà il botswano oro olimpico in carica della doppia distanza Letsile Tebogo oltre al fresco campione mondiale indoor dei 60 Jordan Anthony. Rimanendo nell’ambito degli sprinter, si annuncia una sfida titanica nei 200 metri donne tra la fuoriclasse americana Melissa Jefferson-Wooden, la campionessa olimpica in carica dei 100 Julien Alfred e le britanniche Amy Hunt, Dina Aasher-Smith e Daryll Neita.

In un mare di fenomeni su scala internazionale l’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista affidandosi ad alcune carte pesanti come Nadia Battocletti nei 5000, il campione iridato Mattia Furlani nel salto in lungo, il detentore del ‘Diamante’ Andy Diaz nel triplo, Francesco Pernici e Federico Riva negli 800, il campione europeo in carica Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, Leonardo Fabbri nel getto del peso e tanti altri.