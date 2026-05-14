Nuovo appuntamento con Sprint Zone e un ospite speciale: Luca Di Bella, storica voce RAI dell’atletica leggera italiana.

In questa puntata entreremo nel dietro le quinte delle grandi telecronache televisive degli eventi internazionali di atletica, tra preparazione tecnica, studio di statistiche, record, storie degli atleti italiani e internazionali e la gestione in tempo reale delle dirette TV.

Con Luca Di Bella parleremo anche delle difficoltà affrontate durante eventi live di altissimo livello, compresi i problemi tecnici e i blackout informatici vissuti recentemente ai Mondiali a squadre di marcia di Brasilia.

Ampio spazio inoltre ai prossimi grandi appuntamenti dell’atletica internazionale che commenterà per la RAI:

🏃 Meeting di Savona

🏃 Coppa Europa dei 10.000 metri di La Spezia

🏃 Golden Gala Pietro Mennea di Roma 2026

Focus speciale anche sugli atleti più attesi della stagione e su quella che si preannuncia come una delle edizioni più spettacolari del Golden Gala degli ultimi anni.

🎙️ Conduce Ferdinando Savarese.

Se ami l’atletica leggera, le grandi competizioni internazionali e vuoi scoprire cosa succede davvero dietro una telecronaca RAI, questa puntata di Sprint Zone fa per te!

#atletica #GoldenGala #LucaDiBella #SprintZone #AtleticaLeggera #RAISport #Savona #GoldenGala2026 #Roma2026 #DiamondLeague #sportitaliani #telecronaca #FerdinandoSavarese #trackandfield #marcia #Brasilia #LaSpezia #meetingdisavona #atleticaitaliana #run