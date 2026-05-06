Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orario, programma in chiaro, streaming

Il programma degli Internazionali d’Italia 2026 entra nel vivo e, come da tradizione recente, una parte dell’offerta televisiva resta accessibile anche gratuitamente. Nella giornata di oggi, mercoledì 6 maggio, il match scelto per la trasmissione in chiaro su TV8 è quello tra Matteo Arnaldi e lo spagnolo Jaume Munar, previsto nel corso del pomeriggio sul rosso del Foro Italico (orario indicativo a partire dalle 15.00, soggetto alla durata degli incontri precedenti).

Per Arnaldi si tratta dell’esordio nel Masters 1000 di Roma, in un momento delicato ma potenzialmente favorevole. Il ligure arriva dal successo nel Challenger di Cagliari, un risultato che potrebbe aver restituito fiducia dopo settimane complicate, segnate soprattutto da problemi fisici.

Dall’altra parte della rete ci sarà Munar, giocatore solido sulla terra ma reduce a sua volta da una stagione fin qui discontinua e condizionata da un infortunio al braccio. Il bilancio dei precedenti sorride allo spagnolo (2-1), con due vittorie consecutive tra il 2023 e il 2025, ma il contesto attuale rende la sfida più aperta di quanto i numeri suggeriscano.

Negli ultimi mesi il tema della trasmissione gratuita del tennis è diventato centrale. Il decreto dell’8 ottobre 2025, entrato in vigore il 20 novembre, ha aggiornato l’elenco degli eventi sportivi di “particolare rilevanza sociale”, includendo anche il tennis tra le discipline da rendere accessibili al grande pubblico in determinate condizioni.

In sintesi, la normativa prevede che semifinali e finali dei grandi tornei (Slam, ATP Finals, Masters 1000), in presenza di atleti italiani, debbano essere disponibili anche in chiaro. Tuttavia, questo principio non ha effetto immediato.

Il nodo riguarda infatti i diritti televisivi già assegnati, attualmente nelle mani di Sky Sport fino al 2028. Fino a quella scadenza, non esiste un obbligo automatico di trasmissione gratuita: l’emittente può decidere se condividere parte degli eventi (ad esempio su TV8) oppure mantenerli esclusivamente sulla pay-tv.

Di conseguenza, la presenza quotidiana di un match su TV8 durante gli Internazionali rappresenta una scelta editoriale e commerciale, non un vincolo imposto dalla legge. In prospettiva, però, il quadro normativo potrebbe incidere maggiormente sulle modalità di trasmissione dei grandi eventi tennistici.

La partita tra Matteo Arnaldi e Jaume Munar sarà valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il match si disputerà sul campo centrale e sarà il terzo nel programma che avrà inizio alle ore 11:00. La copertura televisiva sarà affidata ai canali di Sky Sport e a TV8 e il palinsesto preciso sarà annunciato in mattinata. In streaming si potrà seguire su SkyGo, NOW, Tennis Tv e TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ARNALDI-MUNAR ATP ROMA 2026 OGGI

Mercoledì 6 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

Lucrezia Stefanini ITA vs Jelena Ostapenko LAT

Hubert Hurkacz POL vs Yannick Hanfmann GER (Non prima 13:00)

Matteo Arnaldi ITA vs Jaume Munar ESP

Elisabetta Cocciaretto ITA vs Sinja Kraus AUT (Non prima 19:00)

Federico Cina ITA vs Alexander Blockx BEL (Non prima 20:30)

PROGRAMMA ARNALDI-MUNAR ATP ROMA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), TV8 in chiaro

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, tv8.it

Diretta streaming: OA Sport