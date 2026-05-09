Internazionali d'ItaliaSport in tvTennis
Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 9 maggio, ordine di gioco, streaming
Saranno 24 i match previsti oggi, sabato 9 maggio, a Roma per gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000: 8 incontri del tabellone femminile apriranno il terzo turno, mentre nel tabellone maschile con 16 partite si completerà il secondo turno.
Saranno 5 i match con italiani protagonisti: sul Campo Centrale Jasmine Paolini affronterà la belga Elise Mertens, mentre Jannik Sinner incontrerà l’austriaco Sebastian Ofner. Sulla BNP Paribas Arena andrà in scena il match tra Flavio Cobolli ed il francese Terence Atmane, mentre Andrea Pellegrino affronterà l’altro transalpino Arthur Fils. Sulla Supertennis Arena, infine, Mattia Bellucci sfiderà l’argentino Tomas Martin Etcheverry.
Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 13.30 e dalle 15.30), Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, inoltre il torneo WTA sarà visibile su SuperTennis HD e Sinner-Ofner sarà fruibile in chiaro su TV8 HD. Diretta streaming su Sky Go e NOW, Tennis TV per l’ATP, SuperTenniX per la WTA, tv8.it per Sinner-Ofner. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei principali match degli italiani.
CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 OGGI
Sabato 9 maggio
CAMPO CENTRALE
Dalle 11:00
Tomas MACHAC CZE vs [7] Daniil MEDVEDEV
Non prima delle 13:00
[9] Jasmine PAOLINI ITA vs [21] Elise MERTENS BEL
[1] Aryna SABALENKA vs [26] Sorana CIRSTEA ROU
Non prima delle 19:00
[1] Jannik SINNER ITA vs Sebastian OFNER AUT
Non prima delle 20:30
[12] Belinda BENCIC SUI vs [22] Anna KALINSKAYA
BNP PARIBAS ARENA
Dalle 11:00
[3] Coco GAUFF USA vs Solana SIERRA ARG
[4] Felix AUGER-ALIASSIME CAN vs Mariano NAVONE ARG
[10] Flavio COBOLLI ITA vs Terence ATMANE FRA
Non prima delle 17:00
Viktorija GOLUBIC SUI vs [8] Mirra ANDREEVA
[Q] Andrea PELLEGRINO ITA vs [15] Arthur FILS FRA
SUPERTENNIS ARENA
Dalle 11:00
[12] Andrey RUBLEV vs Miomir KECMANOVIC SRB
[24] Tomas Martin ETCHEVERRY ARG vs Mattia BELLUCCI ITA
[Q] Nikoloz BASILASHVILI GEO vs [5] Ben SHELTON USA
Hamad MEDJEDOVIC SRB vs [27] Joao FONSECA BRA
Alexei POPYRIN AUS vs [26] Jakub MENSIK CZE
PIETRANGELI
Dalle 11:00
Thiago Agustin TIRANTE ARG vs [17] Cameron NORRIE GBR
Marin CILIC CRO vs [LL] Martin LANDALUCE ESP
Qinwen ZHENG CHN vs Jelena OSTAPENKO LAT
[20] Frances TIAFOE USA vs Ignacio BUSE PER
[Q] Taylor TOWNSEND USA vs [16] Iva JOVIC USA
COURT 1
Dalle 11:00
[28] Corentin MOUTET FRA vs [Q] Pablo LLAMAS RUIZ ESP
Oleksandra OLIYNYKOVA UKR vs [13] Linda NOSKOVA CZE
[Q] Cristian GARIN CHI vs [21] Alejandro DAVIDOVICH FOKINA ESP
[30] Brandon NAKASHIMA USA vs Roberto BAUTISTA AGUT ESP
PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno (201) (fino alle 13.30 e dalle 15.30), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253, per WTA SuperTennis HD (in chiaro), Sinner-Ofner in chiaro su TV8 HD.
Diretta streaming: Sky Go e NOW, per ATP Tennis TV, per WTA SuperTenniX, per Sinner-Ofner tv8.it.
Diretta Live testuale: OA Sport per i match degli italiani.