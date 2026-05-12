Puppo: “Errore macroscopico paragonare la serie di Jodar con quella di Sinner. Penso sia il miglior Jannik della stagione”

Jannik Sinner si conferma un vero e proprio rullo compressore e batte anche l’australiano Alexei Popyrin con un netto 6-2 6-0, accedendo agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma 2026 insieme ad altri tre tennisti italiani (tra cui Andrea Pellegrino, il suo prossimo avversario). Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

“Guardando la partita di ieri di Sinner, mi ha dato la sensazione di stare bene fisicamente. Il gioco è a livelli notevoli. Mi è venuto da pensare che fosse il miglior Sinner della stagione. Popyrin, con il suo servizio, poteva essere un avversario un pochino più pericoloso. Non so Sinner con che percentuale abbia giocato, però ha giocato il miglior secondo turno della stagione“, le parole di Puppo.

“Il quadro generale, come avevo ipotizzato, mi pare che sia ottimo, nonostante Jannik non abbia toccato la racchetta per tre giorni. Sapevo che il passaggio da Madrid a Roma non sarebbe stato problematico. Jodar ha vinto lo stesso numero di partite di Sinner in questa stagione, ma non ci sta come paragone: non sono chiaramente le stesse partite. Si tratta di un errore macroscopico“, sottolinea il giornalista di Eurosport.

Sulla sconfitta di Flavio Cobolli e sulle prospettive degli altri azzurri: “Se ci fosse stato il Musetti dello scorso anno, si sarebbe potuto pensare ad una finale italiana in questa edizione. Io speravo che Cobolli potesse andare avanti sino in semifinale. Mi interessa molto Darderi: voglio vedere come riesce a stare in campo contro Zverev, che forse ha troppe armi per mettere in difficoltà l’italiano con i suoi angoli. Se Musetti non è condizionato fisicamente, lui con Ruud non dovrebbe perdere“.

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