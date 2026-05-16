A che ora Sinner-Ruud, ATP Roma 2026: dove vedere la finale in tv e streaming

Jannik Sinner affronterà Casper Ruud nella finale degli Internazionali d’Italia, che andrà in scena domenica 17 maggio (ore 17.00) sulla terra rossa del Foro Italico. Il fuoriclasse altoatesino è riuscito a regolare il russo Daniil Medvedev al termine della semifinale interrotta ieri sera per pioggia e chiusa oggi pomeriggio dopo un quarto d’ora di gioco, meritandosi così il diritto di giocare l’atto conclusivo per la seconda volta consecutiva dopo la sconfitta rimediata dodici mesi fa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il numero 1 del mondo punta a conquistare l’unico Masters 1000 che manca al suo glorioso palmares e andrà a caccia del quinto titolo stagionale in tornei di questo livello, dopo aver già trionfato a Indian Wells, Miami, Montecarlo e Montecarlo: dal Sunshine Double sul cemento statunitense alla possibilità di firmare la tripletta sul mattone tritato, mai nessun tennista è riuscito a firmare questa impresa nella stessa annata agonistica e potrebbe alzare al cielo addirittura il sesto Masters 1000 di fila.

Il 24enne dovrà fare i conti con il norvegese Casper Ruud, che venerdì pomeriggio ha travolto Luciano Darderi con un doppio 6-1 e che usufruirà di una giornata di riposo in più rispetto al dominatore dell’attuale panorama tennistico internazionale. L’azzurro dovrà fare i conti con il 27enne, numero 25 del ranking ATP (ma da lunedì sarà almeno numero 18 della graduatoria mondiale), con cui è in vantaggio per 4-0 nei precedenti (l’ultimo lo scorso anno nei quarti di finale a Roma, chiuso con un roboante 6-0, 6-1).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Ruud, finale del Masters 1000 di Roma. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-RUUD, FINALE ATP ROMA 2026

Domenica 17 maggio

Ore 17.00 Finale ATP Masters 1000 Roma: Jannik Sinner vs Casper Ruud – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, TV8

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, si giocheranno la finale di doppio femminile (ore 12.00) e la finale di doppio maschile (non prima delle ore 14.00).

PROGRAMMA SINNER-RUUD: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.