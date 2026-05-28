Equitazione: Lynch, Bicocchi e Pisani a segno nei concorsi del Day 1 di Piazza di Siena

Nell’iconica cornice di Villa Borghese si è aperto ufficialmente il Piazza di Siena 2026. In attesa della Coppa delle Nazioni di domani e del Gran Premio Roma di domenica, una competizione a squadre e l’altra individuale, altri contest si sono svolti sui campi di gara capitolini. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

CSIO5* – 1.45m – Winning Round

Vittoria per l’irlandese Denis Lynch: in sella al suo Conterno-Blue Ps, l’esperto cavaliere ha fatto segnare un doppio percorso netto, con il crono decisivo di 39.27 che gli ha consentito di anticipare il brasiliano Rodrigo Pessoa (Giorgio D’Ellipse), secondo con 39.50, e un positivo Lorenzo De Luca (Golden Du Breuil), terzo a 39.61.

CSIO5* – 1.45m – Two Phases

Emilio Bicocchi non sbaglia un colpo montando Hemerald D’Argonne: primo a 24.16 con doppio percorso netto. Il cavaliere italiano si è messo alle spalle l’amazzone tedesca Sophie Hinners, seconda su Diamanda 4 con 24.42, e un ottimo Lorenzo Correddu, alla fine terzo in sella a Dalakani Chardonnet (24.50).

CSIO5* – 1.50m – Table A against the clock

L’acuto di Riccardo Pisani che ha montato Chacco’s Lawito PS coprendo il percorso il 63.57. Piazza d’onore per Giulia Martinengo Marquet, seconda a 64.81 con il suo Scuderia 1918 Calle Deluxe. A completare il podio il forte belga Gilles Thomas, terzo con 65.00 avendo a disposizione il suo Qiara De Kalvarie.