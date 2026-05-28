Piazza di Siena 2026, l’Italia cerca il successo numero 30 nella Coppa delle Nazioni

La gara più attesa del concorso equestre di Piazza di Siena 2026 è senza dubbio la Coppa delle Nazioni: domani, venerdì 29 maggio, a partire dalle ore 14.30, saranno dieci i quartetti che si daranno battaglia. Le migliori otto formazioni al termine della prima manche disputeranno la seconda e decisiva run.

L’Italia schiererà il quartetto composto dal graduato aiutante dell’Aeronautica Militare Giulia Martinengo Marquet, da Emanuele Camilli, dal 1° aviere scelto dell’Aeronautica Militare Giampiero Garofalo, e dal Carabiniere scelto Giacomo Casadei: gli azzurri saranno i primi a scendere in pista nel primo giro.

Il sorteggio, infatti, ha decretato che dovrà essere l’Italia ad aprire le danze, seguita da Belgio, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Francia, Brasile, Svezia, Messico e Stati Uniti. Proprio gli Stati Uniti si imposero nell’edizione 2025.

L’Italia, sempre presente nella Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena, ha vinto 29 volte. Alle spalle degli azzurri c’è la Francia con 81 presenze e 20 vittorie, poi seguono Germania e Gran Bretagna con 11 affermazioni a testa, gli Stati Uniti con 6, Belgio e Svezia a quota 2, ed Irlanda e Messico con un successo. Il Brasile non ha mai vinto.