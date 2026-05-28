Equitazione: Piazza di Siena 2026, Italia col “Numero 1” per la Coppa delle Nazioni

Lo “Start” del Piazza di Siena 2026 è già stato messo a referto, eppure nella cornice di Villa Borghese sul campo di gara capitolino cresce e non poco l’attesa per una delle due competizioni che catturerà l’attenzione di tutti gli appassionati di salto ostacoli: la Coppa delle Nazioni, in programma nel pomeriggio di venerdì 29 maggio.

Appuntamento precedente al contest quello del sorteggio dell’ordine di uscita delle squadre sull’Ovale romano, che vede i team capire in quali condizioni andranno a misurarsi con il percorso.

All’Italia è toccato il numero 1: gli azzurri, nelle tornate di competizione, saranno sempre i primi a inaugurare i nuovi giri di score.

Dopo l’Italia, questo l’ordine sorteggiato: Belgio, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Francia, Brasile, Svezia, Messico e infine gli USA. Lo partenza è prevista alle ore 14.30. Gli stessi Stati Uniti difendono il trofeo vinto nel 2025, mentre l’Italia vorrebbe porre fine a un digiuno che dura dal 2018.