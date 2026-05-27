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Equitazione, Italia costretta ad un cambio di formazione per la Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena. Arriva Casadei

Pubblicato

1 ora fa

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Per approfondire:
Giacomo Casadei su Marbella du Chablis (FISE)
Giacomo Casadei su Marbella du Chablis / Ph FISE

A pochi giorni dalla disputa della Coppa delle Nazioni 2026, uno degli eventi di punta del Piazza di Siena (gara a squadre attesissima), l’Italia è costretta a fare i conti con la sfortuna. La FISE infatti ha comunicato che Piergiorgio Bucci – uno dei leader del team azzurro – non farà parte della formazione di casa, a causa di un problema al suo cavallo di punta, Hantano.

In occasione del Gran Premio dello CSIO di Aachen, Hantano ha manifestato uno stato febbrile che – dopo una valutazione condivisa fra staff veterinario e staff tecnico, rappresentato dal selezionatore Stefano Cesaretto – ha portato alla decisione sopra descritta.

Piergiorgio Bucci sarà sostituto per il contest in programma venerdì 29 maggio da Giacomo Casadei (con Marbella du Chablis), che andrà quindi a completare il quartetto formato da Emanuele Camilli, Giulia Martinengo Marquet e Giampiero Garofalo.

“È stata una decisione difficile da prendere ha affermato un amareggiato Piergiorgio Bucci, cavaliere in grado di esaltarsi come pochi nelle prove a squadrema abbiamo dovuto dare la priorità al benessere di Hantano. Non poterlo impiegare nella Coppa a Roma è un grande dispiacere, ma in questo momento è necessario dargli il tempo di recuperare per tornare in forma in vista dei prossimi impegni ed averlo al massimo della condizione per i Campionati del Mondo, grande obiettivo di questa stagione. A Roma sarò comunque accanto alla squadra per dare supporto ai miei compagni che, sono certo, ce la metteranno tutta per ottenere un buon risultato”.

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“Giacomo Casadeilegge la situazione il selezionatore federale Stefano Cesarettoè un atleta dal grande talento e schierarlo a Roma in questa situazione è per me una scelta ideale per la sua nota esperienza e freddezza in campo. La decisione di Bucci è da me condivisa, poiché il benessere di Hantano, come di tutti i cavalli, è per noi fondamentale”. Piergiorgio Bucci sarà comunque presente nel concorso di Piazza di Siena a titolo individuale, gareggiando con altri cavalli a sua disposizione.

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