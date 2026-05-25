EquitazioneSaltoSport in tv
Calendario Piazza di Siena 2026: programma, orari, tv, streaming
Da giovedì 28 a domenica 31 maggio si disputerà a Villa Borghese, Roma, la manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2026: quattro giorni di gare per la più importante rassegna italiana di questo sport.
Il quartetto che rappresenterà l’Italia nella Coppa delle Nazioni sarà formato da Piergiorgio Bucci, dal graduato aiutante (Aeronautica Militare) Giulia Martinengo Marquet, da Emanuele Camilli e dal 1° aviere scelto (Aeronautica Militare) Giampiero Garofalo.
Le principali prove della quattro giorni romana saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD o su Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play e www.piazzadisiena.it ed in sintesi in differita su Rai 2 HD o su Rai Play. La diretta live testuale delle gare più importanti della rassegna capitolina sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO PIAZZA DI SIENA 2026
Giovedì 28 maggio
08:00 CSIO GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Premio n. 1 Categoria mista Tab. A – h. 145 – 26.200 €
11:15 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Talent Giovani Cavalli FISE – 6 anni – SELLERIA EQUIPE Categoria a fasi consecutive – h. 125/130 – 3.000 €
11:15 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 2 – MAG Categoria a fasi consecutive – h. 145 – 26.200 € – LR
12:15 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Talent Giovani Cavalli FISE – 7 anni – SELLERIA EQUIPE Categoria a fasi consecutive – h. 135/140 – 4.500 €
14:00 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Sport – SCUDERIA 1918 Categoria mista a barrage consecutivi Tab. A – 1.500 € Gold – h. 135 Silver – h. 125 Bronze – h. 115
15:30 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 3 – ENI Categoria a tempo Tab. A – h. 150 – 30.000 € – LR
18:30 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Top 10 Ambassador – TENUTA MONTEMAGNO
Categoria a tempo Tab. A Small Tour/Brevetti – h. 110/115 Medium Tour/1° grado – h. 120 Large Tour/1°-2° grado – h. 125/130
20:30 POLOGALOPPATOIO VILLA BORGHESE Italia Polo Challenge Torneo di Polo – match di qualificazione
Venerdì 29 maggio
08:00 CSIO GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Premio n. 4 – SAFE RIDING Categoria Accumulator con Joker – h. 145 – 11.400 € – LR
10:45 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Talent Giovani Cavalli FISE – 6 anni – SELLERIA EQUIPE Categoria a tempo – h. 125 – 3.000 €
10:45 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 5 – ASTON MARTIN Categoria a tempo Tab. A – h. 155 – 30.000 € – GPQ – LR
11:45 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Talent Giovani Cavalli FISE – 7 anni – SELLERIA EQUIPE Categoria a tempo – h. 135 – 4.500 €
13:00 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Sport – SCUDERIA 1918 Categoria a tempo – Tab. A – 1.500 € Gold – h. 135 Silver – h. 125 Bronze – h. 115
14:30 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 6 – COPPA DELLE NAZIONI INTESA SANPAOLO – 1^ manche Categoria a due manches – h. 160 – 220.000 € – GPQ – LR
16:30 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 6 – COPPA DELLE NAZIONI INTESA SANPAOLO – 2^ manche Categoria a due manches – h. 160 – 220.000 €
16:30 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Top 10 Ambassador – TENUTA MONTEMAGNO Categoria a fasi consecutive Small Tour/Brevetti – h. 110/115 Medium Tour/1° grado – h. 120 Large Tour/1°-2° grado – h. 125/130
18:00 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Pony – Coppa del Presidente DeNiroBootCo – 1^ prova Categoria a due percorsi diversi a tempo – h. 100 / 105 / 110 / 115
18:45 GARE NAZIONALI PIAZZA DI SIENA Italian Champions Tour Categoria a tempo Tab. A – h. 145
20:30 POLO GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Italia Polo Challenge Torneo di Polo – match di qualificazione
Sabato 30 maggio
08:00 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Master Sport – SCUDERIA 1918 Categoria a fasi consecutive – 1.500 € Gold – h. 135 Silver – h. 125 Bronze – h. 115
09:00 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 7 – KEP ITALIA Categoria a tempo Tab. A – h. 145 – 26.200 € – LR
11:45 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Pony – Coppa del Presidente DeNiroBootCo – 2^ prova Categoria a due percorsi diversi a tempo – h. 100 / 105 / 110 / 115
12:00 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 8 – TROFEO LORO PIANA Categoria mista – h. 155 – 110.000 € – GPQ – LR
14:30 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Top 10 Ambassador – TENUTA MONTEMAGNO
Categoria a tempo Tab. A Small Tour/Brevetti – h. 110/115 Medium Tour/1° grado – h. 120 Large Tour/1°-2° grado – h. 125/130
16:00 GARE NAZIONALI PIAZZA DI SIENA Italian Champions Tour Categoria mista – h. 145
16:15 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Coppa del Presidente – INTESA SANPAOLO – 1° percorso Categoria a due percorsi – h. 125
18:30 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 9 – SEI BARRIERE LORO PIANA Categoria sei barriere – 20.000 €
20:30 POLO GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Italia Polo Challenge Torneo di Polo – Finale 3°/4° posto
21:15 POLO GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Italia Polo Challenge Torneo di Polo – Finale 1°/2° posto
Domenica 31 maggio
08:30 GARE NAZIONALI GALOPPATOIO VILLA BORGHESE Coppa del Presidente – INTESA SANPAOLO – 2° percorso Categoria a due percorsi – h. 125
08:45 GARE NAZIONALI PIAZZA DI SIENA Master Talent Giovani Cavalli FISE – Finale 6 anni – SELLERIA EQUIPE Categoria mista – h. 130 – 6.000 €
09:30 GARE NAZIONALI PIAZZA DI SIENA Master Talent Giovani Cavalli FISE – Finale 7 anni – SELLERIA EQUIPE Categoria mista – h. 140 – 9.000 €
12:30 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 10 – ROLEX GRAN PREMIO ROMA – 1^ manche Categoria a due manche – h. 160 – 500.000 € – LR
14:45 CSIO PIAZZA DI SIENA Premio n. 10 – ROLEX GRAN PREMIO ROMA – 2^ manche Categoria a due manche – h. 160 – 500.000 € – LR
16:15 GARE NAZIONALI PIAZZA DI SIENA Next Generation INTESA SANPAOLO Categoria a fasi consecutive – h. 125 / Categoria di stile Col. Lodovico Nava
17:45 GARE NAZIONALI PIAZZA DI SIENA Master Sport – Finali Top Five – SCUDERIA 1918 Categoria a tempo Tab. C Gold – h. 135 – 3.000 € Silver – h. 125 – 2.000 € Bronze – h. 115 – 1.000 €
19:00 CAROSELLI PIAZZA DI SIENA Carosello San Raffaele
19:30 CAROSELLI PIAZZA DI SIENA Carosello Lancieri di Montebello
20:00 CAROSELLI PIAZZA DI SIENA Carosello 4° Reggimento Carabinieri
PROGRAMMA PIAZZA DI SIENA 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Giovedì 28 maggio
15.30/18.00 RAI Sport HD – Diretta – Premio n.3 ENI
Venerdì 29 maggio
14.30/18.00 RAI Sport HD – Diretta – Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo
19.00/19.40 RAI 2 HD – Sintesi – Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo
Sabato 30 maggio
12.15/15.15 RAI Play – Diretta – Trofeo Loro Piana
14.00/15.15 RAI Sport HD – Diretta – Trofeo Loro Piana
18.10/18.50 RAI 2 HD – Sintesi – Trofeo Loro Piana
Domenica 31 maggio
12.30/15.20 RAI Play – Diretta Rolex Gran Premio Roma
14.00/15.20 RAI 2 HD – Diretta – Rolex Gran Premio Roma
Diretta tv: Rai 2 HD, Rai Sport HD
Diretta streaming: Rai Play, www.piazzadisiena.it
Diretta Live testuale: OA Sport
Questo programma potrà subire variazioni in base ad esigenze di carattere tecnico organizzativo.