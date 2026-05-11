Equitazione: Bucci e Camilli guideranno l’Italia nella Coppa delle Nazioni del Piazza di Siena 2026

L’Italia è pronta a lanciare la sfida agli altri team in vista della Coppa delle Nazioni, gara a squadre che farà parte – venerdì 29 maggio – in occasione del Piazza di Siena 2026, concorso equestre di salto ostacoli che si tiene nella straordinaria cornice di Villa Borghese a Roma.

Nella giornata di presentazione dell’evento, lo staff tecnico azzurro ha ufficializzato la line up che proverà a far del suo meglio. Un quartetto di assoluto valore composto da elementi del calibro di Piergiorgio Bucci, cavaliere di comprovata esperienza (era nell’Italia che nel 2017 vinse il contest) e capace di vincere di recente a Città del Messico nel Global Champions Tour, Emanuele Camilli, finalista individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024 (traguardo che al movimento italico mancava da 20 anni), Giulia Martinengo Marquet, amazzone molto veloce che peraltro ha fatto parte del Team Italia nel 2018 in occasione dell’ultima affermazione della compagine azzurra sul campo di gara capitolino, e Giampiero Garofalo, alla sua seconda partecipazione all’evento dopo quella del 2023.

Oltre a questi selezionati, è stata ufficializzata anche la lista intera dei partecipanti italiani al Piazza di Siena 2026, che durerà dal 27 al 31 maggio. Domenica, nella giornata conclusiva, si terrà il Gran Premio Roma, gara individuale più prestigiosa della kermesse della Città Eterna:

Lorenzo Argentano (terzo ai Campionati Italiani Assoluti) – esordiente a Piazza di Siena

Filippo Bassan

Giacomo Bassi

Fabio Brotto

Emilio Bicocchi – 1° graduato dell’Aeronautica Militare

Giacomo Casadei – carabiniere scelto

Elisa Chimirri – carabiniere

Federico Ciriesi – assistente della Polizia di Stato

Francesca Ciriesi – agente della Polizia di Stato (secondo ai Campionati Italiani Assoluti)

Lorenzo Correddu – caporal maggiore dell’Esercito Italiano (primo ai Campionati Italiani Under 25)

Lorenzo De Luca

Emanuele Gaudiano – appuntato scelto

Guido Grimaldi

Beatrice Guidi – esordiente a Piazza di Siena

Greta Lepratti (Young Rider) esordiente a Piazza di Siena

Emiliano Liberati

Paolo Paini

Clara Pezzoli – esordiente a Piazza di Siena

Antonia Vita Pinardi

Riccardo Pisani

Roberto Previtali – carabiniere scelto

Giuseppe Rolli (primo posto ai Campionati Italiani Assoluti).