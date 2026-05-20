Equitazione: al Piazza di Siena la solita parata di stelle. Tantissime amazzoni: c’è anche Nina Mallevaey

Verso il Piazza di Siena 2026 con la solita clamorosa parata di stelle composta da cavalieri e, in questa edizione, soprattutto da amazzoni. Il concorso equestre di salto ostacoli che si tiene a Roma, dal 27 al 31 maggio prossimi, potrà contare sul gotha della disciplina.

Un totale di 76 gli atleti, con 190 cavalli, in rappresentanza di 20 nazioni. Fra le presenti vi sarà la transalpina Nina Mallevaey, numero 6 del ranking mondiale (prima donna in graduatoria), insieme alle connazionali Marie Demonte e Megane Moissonnier.

Addirittura un poker femminile per gli USA, pensando alla Coppa delle Nazioni del venerdì: Laura Kraut (11esima nel ranking mondiale), assieme a Marilyn Little, Callie Schott e Natalie Dean.

Tris invece per la Svezia, con Linda Heed, Wilma McMahon e Angelie Van Hessen. Occhi puntati anche sul Belgio: Emile Conter sarà nella line up con gli straordinaria Nicola Philippaerts, Thibeau Spits e Gilles Thomas.

Non andrà sottovalutato il Brasile: i verdeoro arrivano a Villa Borghese con Rodrigo Pessoa, speciale il suo feeling con la location, Yuri Mansur, vincitore l’anno scorso del Gran Premio Roma domenicale individuale, e quel Stephan de Freitas Barcha secondo nell’ultima tappa del Global Champions Tour a Madrid.

Infine il talento immancabile dell’Irlanda, con Denis Lynch, Cian O’Connor e il giovane 21enne Tom Wachman, e le velleità da individualista dell’australiana Edwina Tops-Alexander.