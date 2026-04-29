Equitazione, i primi convocati dell’Italia per il Piazza di Siena 2026: ci sono Bucci e Camilli, con loro anche De Luca

In vista del Piazza di Siena 2026 (CSIO5* di Roma – Master d’Inzeo), che si terrà nella capitale dal 27 al 31 maggio, la Federazione Italiana Sport Equestri – attraverso il Dipartimento Salto Ostacoli – ha reso noti i nomi dei primi convocati per il concorso.

Le selezioni riguardano 17 dei 26 binomi che saranno complessivamente al via poi per le varie gare in agenda, fra cui la Coppa delle Nazioni del 29 maggio e il Gran Premio del 31 maggio.

A proposito della Coppa delle Nazioni, lunedì 11 maggio verrà resa nota la line up dell’Italia per la competizione, in occasione della presentazione dell’appuntamento in quel di Villa Borghese.

Le scelte del selezionatore federale Stefano Cesaretto trovano riscontro in nomi già molto importanti: da Piergiorgio Bucci, straordinario nel fine settimana di Città del Messico fra Global Champions League e Global Champions Tour (doppia vittoria, sia a squadre con i St Tropez Pirates sia a livello individuale) al rientrante Lorenzo De Luca, che manca dalla massima scena internazionale da qualche tempo a causa dell’infortunio subito nel 2025, passando per cavalieri e amazzoni del calibro di Emanuele Camilli, Giacomo Casadei, Francesca Ciriesi, Emanuele Gaudiano e Giulia Martinengo Marquet. Di seguito l’elenco completo dei primi convocati dell’Italia.

Lorenzo Argentano (bronzo ai Campionati Italiani Assoluti) con Corna Boy

Giacomo Bassi con Cash du Pratel

Piergiorgio Bucci con Pallieter Vd N.Ranch

Emanuele Camilli con Chacco’s Girlstar

Giacomo Casadei con Marbella du Chablis

Francesca Ciriesi (argento ai Campionati Italiani Assoluti) con Cash Royal 4

Correddu Lorenzo (oro ai Campionati Italiani U25) con Dalakani Chardonnet

Lorenzo De Luca con Mangoon

Giampiero Garofalo con Querido Van’t Ruytershof

Emanuele Gaudiano con Chalou’s Love

Guido Grimaldi con Gentleman

Greta Lepratti (Young Rider) con Mercy Van’t Ruitershof

Emiliano Liberati con Aruba Island

Giulia Martinengo Marquet con Delta del’Isle

Paolo Paini con Casal Dorato

Riccardo Pisani con Chacco’s Lawito PS

Giuseppe Rolli (oro ai Campionati Italiani Assoluti) con Eiffel de Hus.