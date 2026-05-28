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Perché la Finale di Champions League PSG-Arsenal non si vedrà in tv: orario e differita in chiaro
La finale della Champions League 2025-2026 di calcio vedrà fronteggiarsi alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, i francesi del Paris Saint-Germain e gli inglesi dell’Arsenal nel match previsto sabato 30 maggio alle ore 18.00, che sarà diretto dal tedesco Daniel Siebert.
La sfida sarà visibile soltanto in abbonamento: il provvedimento dell’AGCOM, infatti, prevede la trasmissione di semifinali e finali di Champions League ed Europa League con squadre italiane. Non sussiste, dunque, in questo caso, l’imposizione di trasmettere in diretta in chiaro il match tra PSG ed Arsenal.
Il match tra PSG ed Arsenal, valido per la finale della Champions League 2025-2026 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, ed in diretta streaming su Sky Go, NOW, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita. Differita alle ore 21.00 in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.
CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2025-2026
Sabato 30 maggio
18.00 Finale: PSG-Arsenal – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, differita tv ore 21.00 su TV8 HD
PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2025-2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, differita ore 21.00 su TV8 HD.
Diretta streaming: Sky Go, NOW, differita ore 21.00 su tv8.it.
Diretta live testuale: OA Sport.