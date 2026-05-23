Antipasto di America’s Cup! Che braccio di ferro tra Luna Rossa e New Zealand, arrivo in volata a Cagliari

Luna Rossa ha ingaggiato uno spettacolare braccio di ferro con Team New Zealand in apertura della seconda giornata delle regate preliminari della America’s Cup: nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari è andato in scena un antipasto di quello che vedremo nell’estate del 2027 a Napoli, quando si disputerà la competizione sportiva più antica del mondo? Da una parte l’equipaggio con al timone Peter Burling (vincitore delle ultime tre edizioni con i Kiwi) e Ruggero Tita (due volte Campione Olimpico di Nacra 17), dall’altra il sodalizio guidato dal fuoriclasse australiano Nathan Outteridge e Seb Menzies (Campione del Mondo 49er).

I detentori della Vecchia Brocca sono partiti meglio e hanno guadagnato un po’ di margine nel primo lato di bolina, ma i padroni di casa sono stati bravi a rientrare e hanno così ingaggiato un intensissimo testa a testa: due incroci hanno acceso gli animi nel secondo tratto di bolina, al momento della virata le due barche si separano sul campo di regata e gli azzurri sembrano leggermente più veloci in poppa, ma la situazione non cambia e il confronto equilibratissimo prosegue nell’ultima bolina.

New Zealand inizia l’ultimo tratto con cinque secondi di margine, Luna Rossa prova a mettere il turbo, ma l’incrocio è sfavorevole e al traguardo il distacco è di soli due secondi. Terzo posto per New Zealand Youth & Women, quarta piazza per il secondo equipaggio di Luna Rossa: Marco Gradoni e Margherita Porro avevano giganteggiato nella giornata di ieri (due vittorie e un secondo posto) e si trovavano al comando della classifica generale, oggi sono caduti dai foil in fase di partenza e sono stati chiamati a una grande rimonta, riuscendo a meritarsi il piazzamento ai piedi del podio.

A seguire i francesi di La Roche-Posay, i britannici di Athena Pathway e gli svizzeri di Alinghi, mentre non sono partiti i britannici di GB1. A breve la seconda regata di flotta di questa giornata, al momento Luna Rossa 1 resta al comando con 36 punti contro i 30 di New Zealand e i 29 di Luna Rossa 2.