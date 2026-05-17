Pentathlon
Pentathlon, la turca Ilke Ozyuksel vince la tappa di Coppa del Mondo di Pazardzhik
La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in corso di svolgimento a Pazardzhik, in Bulgaria, vede passare agli archivi la finale individuale femminile, senza italiane in gara, vinta dalla turca Ilke Ozyuksel.
L’anatolica si impone con un totale di 1459 punti, staccando nel laser run conclusivo la magiara Blanka Guzi, alla piazza d’onore a quota 1451, a 8″, mentre sale sul gradino più basso del podio l’egiziana Ganah Elgindy, terza con 1446, a 13″.
Resta ai piedi del podio la britannica Kerenza Bryson, quarta con 1444, a 15″, mentre è quinta l’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Anastasiya Malashenoka, a quota 1441, a 18″, infine è sesta la transalpina Louison Cazaly, con 1438, a 21″.
FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE
1 OZYUKSEL Ilke 1459 0:00
2 GUZI Blanka 1451 0:08
3 ELGINDY Ganah 1446 0:13
4 BRYSON Kerenza 1444 0:15
5 MALASHENOKA Anastasiya 1441 0:18
6 CAZALY Louison 1438 0:21
7 JURT Katharina 1433 0:26
8 SHIN Sumin 1433 0:26
9 HLAVACKOVA Lucie 1426 0:33
10 WU Xiyao 1423 0:36
11 GNEDTCHIK Mariya 1420 0:39
12 HEREDIA Laura 1418 0:41
13 OLIVER Catherine Mayran 1406 0:53
14 SAZONOVA Viktoriia 1404 0:55
15 BAUER Blanka 1401 0:58
16 JURT Anna 1388 1:11
17 SOLOVEVA Yana 1363 1:36
18 FOLLETT Charlie 1342 1:57