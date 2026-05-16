MotoGP oggi in tv, GP Catalogna 2026: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

Sabato 16 maggio sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Barcellona si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 12 tornate.

In MotoGP il discorso è decisamente aperto. Nel corso delle pre-qualifiche le carte sono molto sparigliate. La KTM con Pedro Acosta ha sorpreso per la velocità, ma è da capire come e quanto Aprilia e Ducati sapranno salire di colpi. Marco Bezzecchi, da questo punto di vista, ha impressionato sul passo gara, mentre Jorge Martin dovrà ripartire dalla Q1, frenato anche dalle conseguenze di una brutta caduta nella FP1. Problemi di assetto per Francesco Bagnaia sulla Ducati, costretto anche lui a iniziare dalla Q1.

Il sabato del round del Montmeló sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport MotoGP (208) per la programmazione completa. Ci sarà la copertura anche su Sky Sport Uno (201) per le libere delle tre classi e le qualifiche e la Sprint Race di MotoGP. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche delle tre classi che la Sprint Race della MotoGP, mentre le libere saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport.

Il day-2 potrà essere interamente seguito anche in streaming sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), sulla piattaforma a pagamento NOW e in chiaro sul sito internet TV8.it, limitatamente alle qualifiche delle tre categorie e alla Sprint Race della massima cilindrata. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dello schedule catalano.

GP CATALOGNA MOTOGP 2026

Sabato 16 maggio

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su TV8 e Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP CATALOGNA MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutti gli eventi e Sky Sport Uno (201) solo per le sessioni di libere delle tre classi, le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP, per gli abbonati; TV8 in diretta e in chiaro delle qualifiche delle tre categorie e della Sprint.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutti gli eventi, per gli abbonati; tv8.it in diretta e in chiaro delle qualifiche delle tre categorie e della Sprint.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP SU TV8

Sabato 16 maggio

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv in chiaro*.

*La trasmissione in diretta gratis e in chiaro su TV8 della Sprint è da verificare: alle ore 15.00 potrebbe andare in scena la diretta tv della continuazione della partita degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Si attendono comunicazioni in merito.