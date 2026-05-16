Pedro Acosta: “Stiamo lavorando bene, spero di poter fare due belle gare”

Un sorprendente Pedro Acosta ha ottenuto la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Catalogna, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento questo weekend a Barcellona. precisamente sul tracciato del Montmelò.

Grande prestazione quello dell’iberico in forza alla KTM, capace di fermare il cronometro a 1.38.068, condividendo la prima fila con la Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Franco Morbidelli, secondo a 0.233, e con la Gresini di Alex Marquez, terzo a 0.274. Una volta arrivato al parco chiuso, l’ex rookie ha commentato quanto fatto:

“E’ passato tempo dalla mia ultima pole, c’è da dire che l’ultima volta la gara non andò per niente bene, né la Sprint che quella lunga – ha detto Acosta – Adesso vedremo di fare meglio. Penso che stiamo lavorando bene, anche se ci sono diverse cose ancora da capire“.

Ricordiamo che la Sprint Race comincerà alle ore 15:00 di oggi. Mentre la gara lunga è fisata per le 14:00 di domani, domenica 16 maggio.