Parata di stelle azzurre al Meeting di Savona: Jacobs, Dosso, Fabbri ed il nuovo che avanza

Mercoledì 20 maggio si terrà la quindicesima edizione del Meeting Internazionale Città di Savona, inserito per la prima volta nella fascia Bronze del World Athletics Continental Tour. La Fontanassa si appresta ad ospitare un cast scoppiettante grazie alla presenza di alcune stelle azzurre come Marcell Jacobs, Zaynab Dosso e Leonardo Fabbri oltre a vari big stranieri e giovani talenti italiani in rampa di lancio.

Riflettori puntati in particolare sul rettilineo dell’impianto ligure, che vedrà tra i protagonisti più attesi i due primatisti tricolori dei 100 metri Jacobs e Dosso. Debutto stagionale assoluto e prima apparizione ufficiale in gara dopo i deludenti Mondiali di Tokyo 2025 per Marcell, che testerà il suo livello attuale a confronto con il colombiano Ronal Longa (9.96 un anno fa proprio a Savona), i britannici Eugene Amo-Dadzie (PB di 9.87) e Romell Glave ed i neerlandesi Taymir Burnet ed Elvis Afrifa.

La fresca campionessa mondiale indoor dei 60, già impegnata ad inizio mese con la maglia azzurra alle World Relays in Botswana, comincerà il suo percorso stagionale sui 100 sfidando due atlete sub-11 secondi in carriera come la statunitense Maia McCoy e la britannica Imani Lansiquot, oltre alla lussemburghese Patrizia Van der Weken (personale da 11.00) e all’ungherese Boglarka Takacs (11.06). Al via anche la promettente sedicenne lombarda Kelly Doualla, primatista europea under 18 con 11.21, che sta mettendo nel mirino gli Europei U18 di Rieti (16-19 luglio).

Nell’entry list dell’evento figurano altri due italiani campioni d’Europa a Roma 2024, con Lorenzo Simonelli impegnato sui 110 ostacoli contro il temibile spagnolo Asier Martinez e con Leonardo Fabbri che proverà a migliorare nel getto del peso i 21.43 metri dello scorso 9 maggio a Firenze trovando tra i suoi avversari a Savona l’altro azzurro Zane Weir ed il polacco Konrad Bukowiecki.

Molto interessante la competizione femminile dei 100 ostacoli, con ai blocchi di partenze quattro delle migliori 15 performer tricolori di tutti i tempi: la primatista nazionale Giada Carmassi, Elena Carraro, Elisa Di Lazzaro e la promettente diciassettenne torinese primatista mondiale U18 dei 60hs (con barriere da 76,2 cm) Alessia Succo. Iscritti al meeting ligure anche il quattrocentista Lorenzo Benati, la triplista Dariya Derkach, Dalia Kaddari ed Elisa Valensin nei 200, Alessandra Bonora ed Eloisa Coiro nei 400 e Alice Muraro nei 400 ostacoli.