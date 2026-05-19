Dove vedere in tv Marcell Jacobs, Meeting Savona 2026: orari esatti, programma, streaming

Marcell Jacobs farà il proprio esordio stagionale al Meeting di Savona, ormai tradizionale appuntamento internazionale di atletica che andrà in scena mercoledì 20 maggio presso lo Stadio Ottolia nella località ligure. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 sui 100 metri si cimenterà sulla sua distanza prediletta e debutterà in questa annata agonistica, che culminerà con gli Europei di Birmingham, dove andrà a caccia del terzo titolo continentale consecutivo.

Appuntamento alle ore 16.15 con le batterie, mentre alle ore 17.32 è prevista la finale. Il velocista lombardo si rimetterà in gioco per la prima volta dopo essere tornato sotto la guida di coach Paolo Camossi: da qui ripartirà il tentativo di rincorsa per tornare ai livelli dei giorni migliori e per conseguire ancora risultati da urlo, tra l’altro sarà una tappa di passaggio in vista dell’attesissimo Golden Gala, tappa della Diamond League che andrà in scena il prossimo 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

Marcell Jacobs ritroverà il rettilineo della Fontanassa, già scelto per aprire il 2022 e dove, il 13 maggio 2021, sfondò per la prima volta in carriera il muro dei dieci secondi, correndo in 9.95 (allora record italiano, poi ritoccato con il 9.80 del trionfo olimpico, che è anche primato europeo). Nel suo palmares figurano tre vittorie a Savona (2016, 2019, 2022; nel 2021 non corse la finale dopo aver siglato il record nazionale) e da qui ripartirà il suo rilancio dopo un 2025 difficile dal punto di vista fisico e avaro di grandi risultati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei 100 metri al Meeting di Savona con la presenza di Marcell Jacobs. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, prevista la diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCELL JACOBS A SAVONA

Mercoledì 20 maggio

Ore 16.15 100 metri, batterie – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 17.32 100 metri, finale – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MARCELL JACOBS A SAVONA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.