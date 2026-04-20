Zaynab Dosso fissa la data del debutto stagionale sui 100: sfida generazionale a Savona con Doualla

Archiviata una stagione indoor a dir poco trionfale, in cui si è laureata campionessa del mondo nei 60 metri a Torun, Zaynab Dosso comincerà a Savona tra un mese esatto (mercoledì 20 maggio) il suo percorso di avvicinamento nei 100 metri verso i Campionati Europei di Birmingham, appuntamento principale del 2026 a livello outdoor in programma dal 10 al 16 agosto.

Il meeting ligure ha infatti annunciato la presenza della 26enne emiliana, che in precedenza volerà in Botswana con il gruppo delle staffette azzurre per affrontare le World Relays (evento di qualificazione per i Mondiali 2027) del 2-3 maggio. Il debutto stagionale a livello individuale sui 100 metri andrà in scena però proprio a Savona il 20 maggio, con l’obiettivo di testarsi e misurare il suo effettivo stato di forma.

Dosso, stella della velocità femminile italiana, tornerà quindi sul rettilineo della Fontanassa dove nel 2024 portò il record nazionale prima a 11.12 in batteria e poi a 11.02 in finale. Zaynab si era poi migliorata di un centesimo agli Europei di Roma, ma la barriera degli 11 secondi è rimasta un tabù e questo sarà uno degli obiettivi più importanti della stagione per l’allieva di Giorgio Frinolli.

Vedremo se Zaynab darà seguito alle straordinarie prestazioni offerte nelle indoor (in cui è scesa finalmente sotto i 7 secondi con un eccellente 6.99) limando il suo primato magari già a Savona, dove sarà presente sui 100 anche la giovane promessa azzurra Kelly Doualla. Il meeting ligure accoglierà inoltre Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso, oltre alla fenomenale 17enne Alessia Succo nei 100 ostacoli.