Evangelisti agganciato, Howe nel mirino: il nuovo volo di Mattia Furlani, misura straripante. La lista italiana all-time

Mattia Furlani ha piazzato la stoccata a effetto in occasione della prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica che ha aperto la stagione in quel di Keqiao (Cina). Il Campione del Mondo di salto in lungo ha vinto la gara grazie a un fenomenale balzo da 8.43 metri piazzato al secondo tentativo, firmando una splendida rincorsa e trovando un eccellente asse di battuta prima di brillare nella fase aerea.

Il 21enne laziale ha conquistato il primo successo in carriera in un contesto di Diamond League (anche se l’evento odierno non metteva in palio punti per la classifica), ha migliorato di quattro centimetri il proprio personale (8.39 del suo trionfo iridato a Tokyo, replicato in due occasioni durante l’ultima stagione al coperto) e si è fermato a quattro centimetri dal record italiano, che Andrew Howe detiene dal 2007 con lo squillo da 8.43 metri timbrato in occasione dei Mondiali di Osaka.

Mattia Furlani ha eguagliato la seconda prestazione nazionale di sempre, pareggiando quanto Giovanni Evangelisti fece il 16 maggio 1987 a San Giovanni Valdarno (il riscontro in terra toscana rimase primato tricolore per venti anni). L’azzurro ha superato un muro sempre significativo ed è entrato in un nuovo universo, ora potrebbe seriamente battere Howe e a questo punto l’obiettivo di sfondare la barriera degli otto metri e mezzo è davvero concreto. Prossimo appuntamento il 23 maggio a Xiamen (Cina), poi il 4 giugno al Golden Gala di Roma.

LISTE ITALIANE ALL-TIME SALTO IN LUNGO (OUTDOOR)

1. Andrew Howe 8.47 (-0,2 m/s), 30 agosto 2007 a Osaka (Giappone)

2. Mattia Furlani (8.43 (+0,4 m/s), 16 maggio 2026 a Keqiao (Cina)

2. Giovanni Evangelisti 8.43 (+1,8 m/s), 16 maggio 1987 a San Giovanni Valdarno

4. Simone Bianchi 8.25 (+1,7 m/s), 1° giugno 1996 a Madrid (Spagna)

5. Nicola Trentin 8.20 (+1,8 m/s), 6 luglio 2003 a Padova

5. Kevin Ojiaku 8.20 (+1,6 m/s), 21 maggio 2017 a Torino

7. Stefano Dacastello 8.17 (+1,2 m/s), 20 luglio 2004 a Firenze

8. Paolo Camossi 8.16 (+1,7 m/s), 7 giugno 1998 a Padova

9. Fausto Frigerio 8.15 (+1,3 m/s), 5 luglio 1990 a Cagliari

10. Milko Campus 8.13 (-0,4 m/s), 5 giugno 1994 a Formia