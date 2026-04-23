Paola Egonu miglior marcatrice della Serie A1! Caterva di punti, Antropova e Haak staccate

Paola Egonu ha chiuso la stagione da miglior marcatrice della Serie A1 di volley femminile. L’opposto di Milano ha messo a segno 807 punti: 564 in regular season e 243 durante i playoff che hanno assegnato il tricolore. L’attaccante ha disputato una stagione di rilievo a livello individuale, anche se conclusa con un solo trofeo all’attivo (la Supercoppa italiana, il primo sigillo della storia per la Numia).

La bomber della Nazionale ha ampiamente preceduto Ekaterina Antropova (636 punti con la maglia di Scandicci, battuta proprio da Milano nella semifinale scudetto) e la svedese Isabelle Haak (619 punti, di cui 208 messi a segno nei playoff). Egonu si è dovuta arrendere nella finale che ha assegnato il titolo, conquistato per l’ottava volta consecutiva da Conegliano, spinta tra le altre da Haak.

Da annotare anche la buona stagione di Anett Németh (508 punti con Chieri) e Tatiana Tolok (504 punti con Novara), benissimo anche Josephine Obossa con i 463 punti messi a segno per Busto Arsizio durante la regular season. Di seguito tutte le classifiche marcatrici della Serie A1 di volley femminile.

CLASSIFICHE MARCATRICI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

PUNTI COMPLESSIVI (REGULAR SEASON + PLAYOFF)

1. Paola Egonu (Milano) 807

2. Ekaterina Antropova (Scandicci) 636

3. Isabelle Haak (Conegliano) 619

4. Anett Németh (Chieri) 508

5. Tatiana Tolok (Novara) 504

PUNTI PLAYOFF

1. Paola Egonu (Milano) 243

2. Isabelle Haak Conegliano) 208

3. Ekaterina Antropova (Scandicci) 152

4. Khalia Lanier (Milano) 113

5. Rebecca Piva (Milano) 111

PUNTI REGULAR SEASON

1. Paola Egonu (Milano) 564

2. Ekaterina Antropova (Scandicci) 484

3. Anett Németh (Chieri) 465

4. Josephine Obossa (Busto Arsizio) 463

5. Erblira Bici (Vallefoglia) 451