Pallanuoto
Tabellone playoff A1 pallanuoto 2026: gli accoppiamenti dai quarti alla finale
I risultati maturati nelle partite odierne ufficializzano il percorso della fase decisiva del campionato di A1 fino all’emissione dei verdetti: la vincitrice del titolo tricolore, le formazioni qualificate alla prossima edizione delle coppe europee e il nome della seconda squadra che accompagnerà la Rari Nantes Florentia in Serie A2.
La Pro Recco vince il Classico e certifica quel primo posto che le garantisce il vantaggio del fattore campo per tutta la durata dei playoff. I liguri inizieranno la postseason dalla sfida con la Roma Vis Nova. In semifinale i detentori del titolo attendono la vincitrice del match tra Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo, quarta con 45 punti , e la Pallanuoto Trieste, quinta forza del torneo con 44.
Dalla parte opposta del tabellone, la Banco BPM Rari Nantes Savona ritrova sulla propria strada, dopo averlo superato nel derby di questa sera, l’Iren Genova Quinto, sesto con 38 punti. La probabile vittoria dei biancorossi aprirebbe le porte al confronto con la vincente di AN Brescia-De Akker Team, serie in cui i lombardi, secondi con l’impressionante ruolino di ventiquattro vittorie e due sconfitte, partono ampiamente favoriti anche in considerazione delle numerose assenze importanti che stanno penalizzando i felsinei.
La vittoria interna ottenuta nello scontro diretto consegna la salvezza diretta alla Training Academy Olympic Roma e condanna il Circolo Canottieri Napoli ai playout. I partenopei si giocheranno le proprie opportunità di salvezza nel derby campano contro la Rari Nantes Salerno, mentre nell’altra sfida il Circolo Canottieri Ortigia affronterà nuovamente, con il vantaggio del fattore campo a disposizione, il Telimar. Le vincenti dei due incontri festeggeranno la permanenza in massima serie. Le perdenti avranno invece l’ultima opportunità di salvare il salvabile nella finale playout.
CAMPIONATO SERIE A1 PALLANUOTO 2025-2026
GRIGLIA PLAYOFF
QUARTI DI FINALE PLAYOFF (30 maggio, 3 giugno ed ev. 8 giugno)
QF1 Pro Recco-Roma Vis Nova
QF2 AN Brescia-De Akker Team
QF3 Banco BPM Rari Nantes Savona-Iren Genova Quinto
QF4 Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo-Pallanuoto Trieste
SEMIFINALI PLAYOFF 1°/4° POSTO (16, 19 ed ev. 22 giugno)
SF1 Vincente QF1-Vincente QF4
SF2 Vincente QF2-Vincente QF3
Le Società perdenti le Semifinali Play Off scudetto si classificheranno al 3° ed al 4° posto in base al piazzamento nella Regular Season
SEMIFINALI PLAYOFF 5°/8° POSTO (13, 17 ed ev. 20 giugno)
SF3 Perdente QF4-Perdente QF1
SF4 Perdente QF3-Perdente QF2
Le Società vincenti le Semifinali Play Off 5°/8° posto si classificheranno al 5° ed al 6° posto in base al piazzamento nella Regular Season.
Le Società perdenti le Semifinali Play Off 5°/8° posto si classificheranno al 7° ed all’8° posto in base al piazzamento nella Regular Season.
FINALE SCUDETTO (25, 26, 29 giugno, ev. 30 giugno ed ev. 3 luglio)
Vincente SF1-Vincente SF2
Si gioca con la formula al meglio dei 5 incontri: il primo, il secondo e l’eventuale quinto incontro in casa della migliore classificata nella Regular Season.
GRIGLIA PLAYOUT
SEMIFINALI PLAYOUT (30 maggio, 3 giugno ed ev. 6 giugno)
SF1 AC Group Circolo Canottieri Napoli-Rari Nantes Salerno
SF2 Circolo Canottieri Ortigia-Telimar
FINALI PLAYOUT (13, 17 ed ev. 20 giugno)
Perdente SF1-Perdente SF2