Pallamano, Erice regola Salerno e finalmente ottiene lo Scudetto

Dopo tre finali Scudetto perse, AC Life Style Erice vince finalmente i Playoffs dopo una gara-2 semplicemente perfetta nei confronti di Jomi Salerno. Il club siciliano non commette errori e riesce a scongiurare l’eventuale terza prova imponendosi per 22 a 20.

Le ‘Arpie’, dopo aver primeggiato nella regular season, chiudono la stagione in bellezza dopo aver ottenuto ottenuto 21 risultati utili su 22 partite (20 vittorie e un pari). Alexandrina Cabral e compagne hanno difeso il vantaggio della gara-1 di settimana scorsa nonostante il match disputato fuori casa.

Le campionesse d’Italia in carica e detentrici nell’ultima edizione della Coppa Italia hanno dovuto inchinarsi dopo aver completato il primo tempo già in ritardo di tre reti (10-13). Martina Iacovello, Valentina Bizzotto e Ramona Manojlovic, tutte ex Salerno, regalano ad Erice una storica affermazione dopo la Supercoppa ottenuta ad agosto.

Le due realtà si sono scontrate altre cinque volte durante l’ultima stagione agonistica. Erice ha sempre fatto la differenza ad eccezione della finale di Coppa Italia di Riccione, match durissimo vinto dopo un lunghissimo duello dai sette metri.