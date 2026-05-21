Pallamano
Pallamano, Italia in seconda fascia per il sorteggio dei Mondiali 2027
Dopo essersi qualificata ai Mondiali 2027, compiendo straordinariamente e meritatamente l’impresa di eliminare la Svizzera (grazie a una gara di ritorno clamorosa giocata a Faenza ribaltando la sconfitta dell’andata a Zurigo), l‘Italia della pallamano può guardare ai possibili sviluppi del sorteggio.
La cerimonia, in programma a Monaco di Baviera il prossimo 10 giugno, vedrà gli azzurri sistemarsi in seconda fascia peraltro avendo due certezze: la prima giocare il round preliminare a Stoccarda e la seconda di evitare certamente dalla prima fascia squadre del calibro di Danimarca, Germania, Croazia, Islanda, Portogallo e Svezia, sistemate tutte per quella fase del torneo in altre città. Parisini e compagni quindi se la vedranno contro Egitto o Argentina.
Di seguito tutte le fasce per il sorteggio. In quarta fascia mancano due nomi: la IHF ha conservato due wildcard da fornire a compagini che verranno incastonate direttamente nel quarto pot.
URNA 1: Danimarca, Germania, Croazia, Islanda, Portogallo, Svezia, Egitto, Argentina
URNA 2: Francia, Slovenia, Norvegia, Serbia, Spagna, Italia, Isole Faroe, Nord Macedonia
URNA 3: Grecia, Polonia, Brasile, Bahrain, Tunisia, Capo Verde, Cile, USA
URNA 4: Qatar, Kuwait, Giappone, Algeria, Angola, Uruguay, wildcard 1, wildcard 2
*in grassetto le possibili avversarie dell’Italia nell’urna 1
|GRUPPO A
Monaco di Baviera
|GRUPPO B
Stoccarda
|GRUPPO C
Monaco di Baviera
|GRUPPO D
Stoccarda
|Germania
|B1
|Croazia
|D1
|A2
|Italia
|C2
|Francia
|A3
|B3
|C3
|D2
|A4
|B4
|C4
|D3
|GRUPPO E
Kiel
|GRUPPO F
Magdeburg
|GRUPPO G
Kiel
|GRUPPO H
Magdeburg
|Svezia
|Portogallo
|Danimarca
|Islanda
|E2
|F2
|G2
|H2
|E3
|F3
|G3
|H3
|E4
|F4
|G4
|H4
Le prime tre classificate di ogni singolo girone accederanno al Main Round, portandosi dietro i punti ottenuti con le formazioni che, in egual misura, si andranno a prendere l’accesso alla successiva fase del torneo. Il Gruppo B, dell’Italia, è già certo di incrociare il Gruppo A, di cui fa parte la Germania.
Le sedi e gli impianti dei Campionati Mondiali 2027
Città: Colonia
Sede: LANXESS Arena (19.250 spettatori)
Fasi ospitate: Preliminary Round, Main Round, semifinali e finale
Città: Monaco di Baviera
Sede: SAP Garden (11.000 spettatori)
Fasi ospitate: Preliminary Round
Città: Kiel
Sede: Wunderino Arena (10.250 spettatori)
Fasi ospitate: Preliminary Round
Città: Hannover
Sede: ZAG-Arena (10.000 spettatori)
Fasi ospitate: Main Round
Città: Magdeburgo
Sede: GETEC Arena (6.500 spettatori)
Fasi ospitate: Preliminary Round e Placement Round
Città: Stoccarda
Sede: Porsche-Arena (6.200 spettatori)
Fasi ospitate: Preliminary Round