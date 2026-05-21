Pallamano, Italia in seconda fascia per il sorteggio dei Mondiali 2027

Dopo essersi qualificata ai Mondiali 2027, compiendo straordinariamente e meritatamente l’impresa di eliminare la Svizzera (grazie a una gara di ritorno clamorosa giocata a Faenza ribaltando la sconfitta dell’andata a Zurigo), l‘Italia della pallamano può guardare ai possibili sviluppi del sorteggio.

La cerimonia, in programma a Monaco di Baviera il prossimo 10 giugno, vedrà gli azzurri sistemarsi in seconda fascia peraltro avendo due certezze: la prima giocare il round preliminare a Stoccarda e la seconda di evitare certamente dalla prima fascia squadre del calibro di Danimarca, Germania, Croazia, Islanda, Portogallo e Svezia, sistemate tutte per quella fase del torneo in altre città. Parisini e compagni quindi se la vedranno contro Egitto o Argentina.

Di seguito tutte le fasce per il sorteggio. In quarta fascia mancano due nomi: la IHF ha conservato due wildcard da fornire a compagini che verranno incastonate direttamente nel quarto pot.

URNA 1: Danimarca, Germania, Croazia, Islanda, Portogallo, Svezia, Egitto, Argentina

URNA 2: Francia, Slovenia, Norvegia, Serbia, Spagna, Italia, Isole Faroe, Nord Macedonia

URNA 3: Grecia, Polonia, Brasile, Bahrain, Tunisia, Capo Verde, Cile, USA

URNA 4: Qatar, Kuwait, Giappone, Algeria, Angola, Uruguay, wildcard 1, wildcard 2

*in grassetto le possibili avversarie dell’Italia nell’urna 1

GRUPPO A

Monaco di Baviera GRUPPO B

Stoccarda GRUPPO C

Monaco di Baviera GRUPPO D

Stoccarda Germania B1 Croazia D1 A2 Italia C2 Francia A3 B3 C3 D2 A4 B4 C4 D3 GRUPPO E

Kiel GRUPPO F

Magdeburg GRUPPO G

Kiel GRUPPO H

Magdeburg Svezia Portogallo Danimarca Islanda E2 F2 G2 H2 E3 F3 G3 H3 E4 F4 G4 H4

Le prime tre classificate di ogni singolo girone accederanno al Main Round, portandosi dietro i punti ottenuti con le formazioni che, in egual misura, si andranno a prendere l’accesso alla successiva fase del torneo. Il Gruppo B, dell’Italia, è già certo di incrociare il Gruppo A, di cui fa parte la Germania.

Le sedi e gli impianti dei Campionati Mondiali 2027

Città: Colonia

Sede: LANXESS Arena (19.250 spettatori)

Fasi ospitate: Preliminary Round, Main Round, semifinali e finale

Città: Monaco di Baviera

Sede: SAP Garden (11.000 spettatori)

Fasi ospitate: Preliminary Round

Città: Kiel

Sede: Wunderino Arena (10.250 spettatori)

Fasi ospitate: Preliminary Round

Città: Hannover

Sede: ZAG-Arena (10.000 spettatori)

Fasi ospitate: Main Round

Città: Magdeburgo

Sede: GETEC Arena (6.500 spettatori)

Fasi ospitate: Preliminary Round e Placement Round

Città: Stoccarda

Sede: Porsche-Arena (6.200 spettatori)

Fasi ospitate: Preliminary Round