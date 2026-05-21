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Pallamano

Pallamano, Italia in seconda fascia per il sorteggio dei Mondiali 2027

Pubblicato

45 minuti fa

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Per approfondire:
Italia Pallamano (Mengon)
Italia Pallamano (Mengon) / FIGH - Luig Canu

Dopo essersi qualificata ai Mondiali 2027, compiendo straordinariamente e meritatamente l’impresa di eliminare la Svizzera (grazie a una gara di ritorno clamorosa giocata a Faenza ribaltando la sconfitta dell’andata a Zurigo), l‘Italia della pallamano può guardare ai possibili sviluppi del sorteggio.

La cerimonia, in programma a Monaco di Baviera il prossimo 10 giugno, vedrà gli azzurri sistemarsi in seconda fascia peraltro avendo due certezze: la prima giocare il round preliminare a Stoccarda e la seconda di evitare certamente dalla prima fascia squadre del calibro di Danimarca, Germania, Croazia, Islanda, Portogallo e Svezia, sistemate tutte per quella fase del torneo in altre città. Parisini e compagni quindi se la vedranno contro Egitto o Argentina.

Di seguito tutte le fasce per il sorteggio. In quarta fascia mancano due nomi: la IHF ha conservato due wildcard da fornire a compagini che verranno incastonate direttamente nel quarto pot.

URNA 1: Danimarca, Germania, Croazia, Islanda, Portogallo, Svezia, Egitto, Argentina
URNA 2: Francia, Slovenia, Norvegia, Serbia, Spagna, Italia, Isole Faroe, Nord Macedonia
URNA 3: Grecia, Polonia, Brasile, Bahrain, Tunisia, Capo Verde, Cile, USA
URNA 4: Qatar, Kuwait, Giappone, Algeria, Angola, Uruguay, wildcard 1, wildcard 2
*in grassetto le possibili avversarie dell’Italia nell’urna 1

GRUPPO A
Monaco di Baviera		 GRUPPO B
Stoccarda		 GRUPPO C
Monaco di Baviera		 GRUPPO D
Stoccarda
Germania B1 Croazia D1
A2 Italia C2 Francia
A3 B3 C3 D2
A4 B4 C4 D3
GRUPPO E
Kiel		 GRUPPO F
Magdeburg		 GRUPPO G
Kiel		 GRUPPO H
Magdeburg
Svezia Portogallo Danimarca Islanda
E2 F2 G2 H2
E3 F3 G3 H3
E4 F4 G4 H4

Le prime tre classificate di ogni singolo girone accederanno al Main Round, portandosi dietro i punti ottenuti con le formazioni che, in egual misura, si andranno a prendere l’accesso alla successiva fase del torneo. Il Gruppo B, dell’Italia, è già certo di incrociare il Gruppo A, di cui fa parte la Germania.

Le sedi e gli impianti dei Campionati Mondiali 2027

Città: Colonia
Sede: LANXESS Arena (19.250 spettatori)
Fasi ospitate: Preliminary Round, Main Round, semifinali e finale

Città: Monaco di Baviera
Sede: SAP Garden (11.000 spettatori)
Fasi ospitate: Preliminary Round

Città: Kiel
Sede: Wunderino Arena (10.250 spettatori)
Fasi ospitate: Preliminary Round

Città: Hannover
Sede: ZAG-Arena (10.000 spettatori)
Fasi ospitate: Main Round

Città: Magdeburgo
Sede: GETEC Arena (6.500 spettatori)
Fasi ospitate: Preliminary Round e Placement Round

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Città: Stoccarda
Sede: Porsche-Arena (6.200 spettatori)
Fasi ospitate: Preliminary Round

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