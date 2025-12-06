Pallamano, Salerno e Brixen non commettono errori nella prima parte dell’11ma giornata

Jomi Salerno e Brixen Südtirol non hanno commesso errori nella prima parte dell’11ma giornata di Serie A1 2025/26. Le campane e le altoatesine svettano in un weekend che ha premiato anche Casalgrande Padana, un successo importante per allontanarsi dalla parte bassa della graduatoria.

Dopo la sconfitta contro Cassano Magnago, Salerno ottiene una solida affermazione nei confronti di Ali-Best Espresso Mestrino (29-18). Pina Napoletano, subentrata all’uscita di scena del tecnico Leandro Araujo, raggiunge in vetta provvisoria al campionato AC Life Style Erice che dovrà recuperare il prossimo dicembre la sfida contro Securfox Ariosto Ferrara.

Le due équipe citate sono assenti questo weekend insieme a Germancar Nuoro, Leno, Padova e Cassano Magnago. La mancata presenza è dovuta principalmente alla concomitanza con i Mondiali femminili che si stanno giocando tra Olanda e Germania. La rassegna vede in campo Judy Ghonim con l’Egitto e del portiere Danielys Herranz con Cuba, rispettivamente atlete di Padova e Nuoro

Brixen Südtirol svetta intanto contro Sirio Toyota Teramo per 20-41, mentre Casalgrande Padana ha regolato per 35-25 il Mezzocorona. Ricordiamo che la fine dell’11ma giornata coincederà con la chiusura del girone d’andata e di conseguenza stabilirà le qualificate alle Finali di Coppa Italia in programma dal 26 febbraio al 1° marzo 2026.

Attualmente, in base alla graduatoria, restano tre posti disponibili, gli altri sono già stati ottenuti da AC Life Style Erice, Jomi Salerno, Cassano Magnago, Brixen Südtirol e Sirio Toyota Teramo.

I RISULTATI DEL WEEKEND

Jomi Salerno – Ali-Best Espresso Mestrino

Casalgrande Padana – Mezzocorona

Sirio Toyota Teramo – Brixen Südtirol

Posticipata al 17 dicembre 2025 – Securfox Ariosto Ferrara – AC Life Style Erice

Posticipata al 3 gennaio 2026 – Germancar Nuoro – Leno

Posticipata al 6 gennaio 2026 – Padova – Cassano Magnago