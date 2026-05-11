Pallamano, Domenico Ebner: “L’Italia è in continua crescita, ora dobbiamo confermarci. La Svizzerà sarà intensa”

La settimana è di quelle che contano per l’Italia della pallamano. Il peso specifico del doppio spareggio che vale i Mondiali 2027, nel duello contro la Svizzera, è molto alto. Prima la gara in trasferta, mercoledì 13 a Zurigo, poi quella decisiva in casa, domenica 17 a Faenza: tutto in 120 minuti.

A caricare l’ambiente azzurro, in una marcia d’avvicinamento che per ora vede la squadra di Bob Hanning dover fare a meno – per infortunio – di Filippo Angiolini e Marco Mengon cercando di decifrare anche le condizioni di Simone Mengon, è il portiere Diego Ebner.

Il totem dell’Italia, punto fermo fra i pali, al sito della FIGH ha affermato: “L’atmosfera in squadra è molto buona e dopo gli ultimi risultati ottenuti, con l’accesso ai Mondiali 2025 e agli ultimi Europei, siamo determinati nel confermare la nostra presenza in un grande torneo. La vittoria contro la Polonia a Kristianstad ha rappresentato qualcosa di storico per la pallamano italiana. La percezione di questa squadra nel contesto internazionale è in continua crescita e starà a noi confermare questo percorso”.

Sulla Svizzera poi l’estremo difensore dice: “Hanno compiuto enormi passi avanti negli ultimi anni e sempre più giocatori svizzeri sono arrivati in Bundesliga, assumendo ruoli di rilievo nelle rispettive squadre. Da quando Andy Schmid ha assunto la guida della squadra, il salto di qualità è stato evidente e gli Europei lo hanno confermato. Li abbiamo affrontati diverse volte negli ultimi anni: siamo due squadre che si conoscono molto bene e saranno due partite molto intense, non ci sono dubbi”.