Pallamano, Erice e Salerno in finale Playoffs 2026

AC Life Style Erice e Jomi Salerno accedono ufficialmente alla finale di Serie A1 dopo una nuova solida prestazione nei confronti di Cassano Magnago e Brixen Südtirol. Le Arpie rinnovano quindi il duello con la compagine campane, una sfida ‘tradizionale’ che inizierà ufficialmente settimana prossima.

Marianela Tarbuch e compagne hanno condotto le danze consapevoli del favore del pronostico e soprattutto della solida affermazione in gara-1. La squadra lombarda ha provato più volte a resistere, ma il risultato finale è stato di 23-30 (33-26 andata)

Più complicata l’operazione di Salerno che ha saputo festeggiare nonostante il pareggio contro Brixen Südtirol. Le atlete di Hubi Nössing hanno provato a ribaltare il risultato dell’andata senza riuscire nell’impresa, le campane sono riuscite a fermare il risultato sul 24 pari (29-25 andata).

Dal 16 maggio l’ultimo atto della Serie A1 2025/26. Come accaduto per le semifinali sono massimo tre le partite da disputare per eleggere il vincitore di Playoffs: gara-2 si terrà il 24 maggio, mentre la possibile terza sfida è indetta per il 31 maggio.