Nuvali incorona Australia e Lituania. Ad Apeldoorn Benzi/Krumins si fermano agli ottavi

Il torneo maschile del Challenge di Nuvali si è chiuso con il successo degli australiani Hodges/Hood, protagonisti di un percorso in continua crescita culminato con la vittoria in rimonta nella finale contro gli svizzeri Heidrich/Haussener. Dopo aver perso il primo set 21-14, la coppia oceanica ha cambiato ritmo soprattutto dal punto di vista offensivo e al servizio, imponendosi 21-16 nel secondo parziale prima di dominare il tie-break 15-8, conquistando così il titolo filippino.

Gli svizzeri avevano impressionato soprattutto nei quarti di finale, quando avevano eliminato con un netto 2-0 gli israeliani Elazar/Cuzmiciov, teste di serie numero uno del torneo. Molto convincente anche la semifinale contro i tedeschi Huster/Winter, chiusa in due set ma con un secondo parziale combattutissimo terminato 23-21.

La coppia tedesca è stata comunque una delle sorprese più interessanti della fase finale del torneo. Dopo aver superato negli ottavi gli ucraini Moiseiev/Savvin, Huster/Winter hanno vinto anche il derby tedesco contro Just/Wüst nei quarti al termine di una sfida in rimonta chiusa al tie-break. Nel match per il terzo posto, però, i tedeschi si sono arresi agli svizzeri Friedli/Jordan, vittoriosi 2-1 dopo una battaglia molto equilibrata.

Ottimo anche il cammino degli australiani Hodges/Hood, che dopo aver superato negli ottavi il derby con Howat/Ryan hanno dominato il quarto di finale contro i lettoni Bedritis/Rinkevics, autentica sorpresa del torneo dopo l’eliminazione degli statunitensi Crabb/Budinger. In semifinale gli australiani hanno poi piegato Friedli/Jordan in tre set grazie a una prestazione molto solida nel tie-break decisivo.

A imporsi nel torneo femminile sono state le lituane Paulikiene/Raupelyte, capaci di dominare la finale contro le statunitensi Anderson/Chacon con un netto 2-0. Una prestazione autoritaria quella della coppia numero uno del seeding, che nell’atto conclusivo ha lasciato pochissimo spazio alle rivali imponendosi con i punteggi di 21-12, 21-11. Le lituane hanno mostrato una superiorità evidente soprattutto nella fase break, sfruttando un servizio molto aggressivo e una notevole continuità in attacco. Dopo aver controllato senza difficoltà gli ottavi contro McBain/Sorra e i quarti con Lazarenko/Kurnikova, Paulikiene/Raupelyte hanno confermato il proprio stato di forma anche nella semifinale contro le olandesi van Driel/Konink, vinta in due set con grande solidità.

Molto positivo anche il percorso delle americane Anderson/Chacon, protagoniste di un torneo in continua crescita. La coppia statunitense ha eliminato avversarie di alto livello come Navas/Gonzalez nei quarti e Davidova/Khmil in semifinale, mostrando un beach volley molto aggressivo soprattutto in attacco e muro-difesa. In finale, però, le statunitensi hanno sofferto fin dall’inizio il ritmo imposto dalle lituane senza riuscire mai realmente a riaprire il match.

Grande sorpresa del torneo sono state le olandesi van Driel/Konink, partite dalle retrovie del tabellone e capaci di spingersi fino al podio. Dopo aver eliminato agli ottavi le estoni Hollas/Remmelg e dominato il derby con Negenman/Hogenhout nei quarti, la coppia olandese ha chiuso il torneo conquistando il terzo posto grazie al successo sulle ucraine Davidova/Khmil con il punteggio di 22-20, 21-18.

Da sottolineare anche il buon cammino delle ucraine, brave a eliminare Durish/Koenig negli ottavi e Clancy/Fejes nei quarti al termine di una battaglia durata un’ora. Il torneo di Nuvali ha così confermato ancora una volta il grande equilibrio del circuito femminile internazionale, con tante coppie capaci di competere ad alto livello e numerose sfide decise soltanto nei momenti finali dei set.

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: Paulikiene/Raupelyte LTU [1] – McBain/Sorra CAN [19] 2-0 (21-12, 21-15)

Jiang K. Y./J. Dong CHN [21] [Q] – Lazarenko/Kurnikova UKR [18] 0-2 (17-21, 11-21)

van Driel, E./Konink NED [26] – Hollas, H./Remmelg EST [20] 2-1 (18-21, 21-14, 15-12)

Serdiuk/Romaniuk UKR [13] – Negenman/Hogenhout NED [31] [Q] 0-2 (22-24, 21-23)

Navas/Gonzalez PUR [3] – Villám/Kun HUN [28] [Q] 2-1 (21-14, 16-21, 15-7)

Andressa/Tainá BRA [27] [Q] – Anderson/Chacon USA [10] 0-2 (16-21, 19-21)

Davidova/Khmil UKR [9] – Durish/Koenig USA [4] 2-1 (21-11, 21-23, 15-13)

Clancy/Fejes AUS [15] – Placette/Richard FRA [7] 2-1 (25-23, 13-21, 16-14)

Quarti di finale: Lazarenko/Kurnikova UKR [18] – Paulikiene/Raupelyte LTU [1] 0-2 (7-21, 17-21)

Negenman/Hogenhout NED [31] [Q] – van Driel, E./Konink NED [26] 0-2 (9-21, 14-21)

Anderson/Chacon USA [10] – Navas/Gonzalez PUR [3] 2-0 (21-11, 21-17)

Clancy/Fejes AUS [15] – Davidova/Khmil UKR [9] 0-2 (13-21, 22-24)

Semifinali: van Driel, E./Konink NED [26] – Paulikiene/Raupelyte LTU [1] 0-2 (18-21, 15-21)

Davidova/Khmil UKR [9] – Anderson/Chacon USA [10] 0-2 (18-21, 19-21)

Finale terzo posto: van Driel, E./Konink NED [26] – Davidova/Khmil UKR [9] 2-0 (22-20, 21-18)

Finale primo posto: Paulikiene/Raupelyte LTU [1] – Anderson/Chacon USA [10] 2-0 (21-12, 21-11)

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale: Elazar/Cuzmiciov ISR [1] – Bintang/Sofyan INA [19] 2-1 (21-15, 20-22, 15-5)

Heidrich/Haussener SUI [9] – Kantor/Lejawa POL [29] [Q] 2-0 (22-20, 21-13)

Just/Wüst GER [22] – Brewster/Webber USA [12] 2-0 (21-13, 21-17)

Huster/Winter GER [14] – Moiseiev/Savvin UKR [21] [Q] 2-0 (21-17, 21-16)

Pascariuc P./Horst AUT [13] – Hörl/Grössig AUT [15] 2-1 (21-19, 19-21, 15-10)

Friedli/Jordan SUI [5] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [6] 2-1 (21-15, 13-21, 15-11)

Hodges/Hood AUS [10] – Howat/Ryan AUS [30] [Q] 2-0 (21-13, 22-20)

Crabb Tr./Budinger USA [2] – Bedritis/Rinkevics LAT [23] 0-2 (20-22, 18-21)

Quarti di finale: Heidrich/Haussener SUI [9] – Elazar/Cuzmiciov ISR [1] 2-0 (21-18, 21-13)

Huster/Winter GER [14] – Just/Wüst GER [22] 2-1 (18-21, 21-16, 15-10)

Friedli/Jordan SUI [5] – Pascariuc P./Horst AUT [13] 2-1 (17-21, 28-26, 18-16)

Bedritis/Rinkevics LAT [23] – Hodges/Hood AUS [10] 0-2 (18-21, 11-21)

Semifinali: Huster/Winter GER [14] – Heidrich/Haussener SUI [9] 0-2 (19-21, 21-23)

Hodges/Hood AUS [10] – Friedli/Jordan SUI [5] 2-1 (21-18, 12-21, 15-7)

Finale terzo posto: Huster/Winter GER [14] – Friedli/Jordan SUI [5] 1-2 (21-18, 13-21, 13-15)

Finale primo posto: Heidrich/Haussener SUI [9] – Hodges/Hood AUS [10]

Un successo di prestigio nel girone e poi una eliminazione amara soltanto al tie-break degli ottavi di finale del torneo Future di Apeldoorn in Olanda. Si chiude così il cammino di Davide Benzi e Davis Krumins nel torneo Future di Apeldoorn, tappa olandese del Beach Pro Tour che ha visto la coppia azzurra protagonista di una crescita importante nel corso della manifestazione. Dopo l’esordio complicato contro i norvegesi Klungsøyr/Pedersen, gli italiani hanno reagito con grande autorità nella seconda sfida della Pool C, travolgendo gli ungheresi Dóczi/Veress con un netto 2-0 e conquistando così il passaggio alla fase a eliminazione diretta.

La vittoria contro la coppia magiara è stata la miglior prestazione del torneo per Benzi e Krumins, capaci di imporsi con grande continuità sia al servizio sia nella fase muro-difesa. Gli azzurri hanno controllato il match fin dalle prime battute, lasciando pochissimo spazio agli avversari e chiudendo con un eloquente 21-15, 21-10 che ha rilanciato le loro ambizioni dopo il ko inaugurale.

Negli ottavi di finale, però, il percorso degli italiani si è interrotto al termine di una vera battaglia contro gli svedesi Andreasson/Andersson. Dopo aver perso il primo set 21-18, Benzi e Krumins hanno reagito con grande personalità dominando il secondo parziale 21-13 e trascinando il match al tie-break. Nel set decisivo gli azzurri sono rimasti pienamente in corsa fino agli ultimi scambi, arrendendosi soltanto sul 20-18 dopo quasi un’ora di gioco. Una sconfitta amara ma anche ricca di indicazioni positive per una coppia che ha dimostrato di poter competere ad alto livello.

Il torneo maschile ha poi confermato il grande equilibrio del tabellone. A sorprendere tutti sono stati soprattutto gli estoni Tiisaar/Korotkov, provenienti dalle qualificazioni e capaci di spingersi fino alla finale grazie a un percorso di altissimo livello. Dopo aver vinto il proprio girone davanti agli sloveni Mugerli/Jevšnik e agli olandesi van Werkhoven/van Hal, gli estoni hanno eliminato nei quarti gli svedesi Andreasson/Andersson e poi in semifinale i norvegesi Klungsøyr/Pedersen, imponendosi con un netto 2-0.

Dall’altra parte del tabellone rispettato invece il pronostico per gli olandesi Sonneville/Groenewold, teste di serie numero uno del torneo. Dopo aver chiuso imbattuti la Pool A e superato nei quarti Heemskerk/Ooms, gli olandesi hanno dominato anche la semifinale contro i tedeschi Fröbel/Wüst, altra grande sorpresa del torneo arrivata dalle qualificazioni. La finale maschile vedrà dunque di fronte Tiisaar/Korotkov e Sonneville/Groenewold, mentre la finale per il terzo posto opporrà Klungsøyr/Pedersen a Fröbel/Wüst.

Anche il tabellone femminile ha regalato diverse sorprese e moltissime sfide equilibrate. Le ceche Lorenzova/Tomasova hanno confermato la loro solidità raggiungendo la finale dopo aver vinto la Pool D e superato in semifinale le olandesi Spaansen/Veerbeek al termine di una maratona chiusa 18-16 al tie-break dopo quasi un’ora di gioco. L’altra finalista sarà invece la coppia olandese van Vegten/de Groot, protagonista di un torneo in continua crescita. Dopo aver dominato la Pool C, le padrone di casa hanno eliminato nei quarti le spagnole Carro/Paula e poi compiuto l’impresa in semifinale contro le ceche Černá/Pospisilova, numero due del seeding, vincendo una sfida tiratissima terminata 19-17 al terzo set.

La finale femminile metterà dunque di fronte van Vegten/de Groot e Lorenzova/Tomasova, mentre nella finale per il terzo posto si affronteranno Černá/Pospisilova e Spaansen/Veerbeek. Un ultimo atto che chiuderà un torneo estremamente equilibrato, caratterizzato da numerosi tie-break, tante sorprese e un livello tecnico molto elevato sia nel tabellone maschile sia in quello femminile.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Sonneville/Groenewold NED [1] – Jaundžeikars/Bērziņš M. LAT [16] [Q] 2-0 (21-16, 21-18)

Fröbel/Wüst GER [8] [Q] – Grahn/Isaksson SWE [9] 2-0 (21-14, 21-16)

Sonneville/Groenewold NED [1] – Fröbel/Wüst GER [8] [Q] 2-1 (21-15, 19-21, 15-13)

Jaundžeikars/Bērziņš M. LAT [16] [Q] – Grahn/Isaksson SWE [9] 0-2 (17-21, 14-21)

Pool B

Held/Kubo GER [2] – Heemskerk/Ooms NED [15] 2-0 (21-18, 21-17)

Nijkamp/Viera ESP [7] – Andreasson/Andersson, A. SWE [10] 0-2 (13-21, 15-21)

Held/Kubo GER [2] – Andreasson/Andersson, A. SWE [10] 2-1 (17-21, 21-19, 15-11)

Heemskerk/Ooms NED [15] – Nijkamp/Viera ESP [7] 2-1 (21-17, 19-21, 15-11)

Pool C

Krumins/Benzi ITA [6] – Klungsøyr/Pedersen NOR [11] 0-2 (14-21, 16-21)

Dóczi/Veress HUN [3] – van der Loo/van der Wel NED [14] 0-2 (20-22, 21-23)

van der Loo/van der Wel NED [14] – Klungsøyr/Pedersen NOR [11] 2-0 (21-17, 21-14)

Dóczi/Veress HUN [3] – Krumins/Benzi ITA [6] 0-2 (15-21, 10-21)

Pool D

Bungert/Wüst GER [5] – Mugerli/Jevšnik SLO [12] [Q] 0-2 (11-21, 17-21)

Tiisaar/Korotkov EST [4] [Q] – van Werkhoven/van Hal NED [13] 2-0 (22-20, 21-17)

Tiisaar/Korotkov EST [4] [Q] – Mugerli/Jevšnik SLO [12] [Q] 2-0 (21-17, 21-12)

van Werkhoven/van Hal NED [13] – Bungert/Wüst GER [5] 0-2 (11-21, 14-21)

Ottavi di finale: Klungsøyr/Pedersen NOR [11] – Grahn/Isaksson SWE [9] 2-0 (21-15, 21-17)

Andreasson/Andersson, A. SWE [10] – Krumins/Benzi ITA [6] 2-1 (21-18, 13-21, 20-18)

Bungert/Wüst GER [5] – Fröbel/Wüst GER [8] [Q] 1-2 (17-21, 21-18, 8-15)

Heemskerk/Ooms NED [15] – Mugerli/Jevšnik SLO [12] [Q] 2-0 (21-17, 21-15)

Quarti di finale: Klungsøyr/Pedersen NOR [11] – Held/Kubo GER [2] 2-0 (21-16, 22-20)

Tiisaar/Korotkov EST [4] [Q] – Andreasson/Andersson, A. SWE [10] 2-1 (15-21, 21-14, 15-6)

Fröbel/Wüst GER [8] [Q] – van der Loo/van der Wel NED [14] 2-1 (21-14, 16-21, 21-19)

Sonneville/Groenewold NED [1] – Heemskerk/Ooms NED [15] 2-0 (21-15, 21-17)

Semifinali: Tiisaar/Korotkov EST [4] [Q] – Klungsøyr/Pedersen NOR [11] 2-0 (21-17, 21-13)

Sonneville/Groenewold NED [1] – Fröbel/Wüst GER [8] [Q] 2-0 (21-15, 21-18)

Finale terzo posto: Klungsøyr/Pedersen NOR [11] – Fröbel/Wüst GER [8] [Q]

Finale primo posto: Tiisaar/Korotkov EST [4] [Q] – Sonneville/Groenewold NED [1]

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

Sonneville/Radstake NED [1] – Cassiane/Julia BRA [16] [Q] 2-1 (21-16, 16-21, 15-7)

Carro/Paula ESP [8] – Star/Keefe ENG [9] 2-0 (21-12, 21-10)

Sonneville/Radstake NED [1] – Carro/Paula ESP [8] 2-1 (23-25, 21-18, 15-11)

Cassiane/Julia BRA [16] [Q] – Star/Keefe ENG [9] 0-2 (12-21, 17-21)

Pool B

Černá M./Pospisilova CZE [2] – Dave/Lavie ISR [15] [Q] 2-0 (21-18, 21-16)

Tokosova/Terenova SVK [7] – Spaansen/Veerbeek NED [10] 1-2 (25-23, 18-21, 8-15)

Černá M./Pospisilova CZE [2] – Spaansen/Veerbeek NED [10] 0-2 (15-21, 19-21)

Dave/Lavie ISR [15] [Q] – Tokosova/Terenova SVK [7] 2-0 (21-13, 21-16)

Pool C

Dieckmann/Dreßen GER [3] – Kensinger/Race USA [14] [Q] 0-2 (14-21, 15-21)

Uhl/Reformat GER [6] – van Vegten/de Groot NED [11] 0-2 (21-23, 18-21)

Kensinger/Race USA [14] [Q] – van Vegten/de Groot NED [11] 0-2 (19-21, 17-21)

Dieckmann/Dreßen GER [3] – Uhl/Reformat GER [6] Injury Team A

Pool D

Lorenzova/Tomasova CZE [4] – Both/de Groot NED [13] 2-0 (21-10, 21-14)

Berntsen/Steinsvåg NOR [5] – Fosseli/Sunde NOR [12] [Q] 2-0 (21-10, 22-20)

Lorenzova/Tomasova CZE [4] – Berntsen/Steinsvåg NOR [5] 2-1 (21-15, 20-22, 21-19)

Both/de Groot NED [13] – Fosseli/Sunde NOR [12] [Q] 2-1 (21-17, 16-21, 15-12)

Ottavi di finale: Černá M./Pospisilova CZE [2] – Both/de Groot NED [13] 2-0 (21-14, 21-12)

Carro/Paula ESP [8] – Dave/Lavie ISR [15] [Q] 2-0 (21-15, 21-16)

Star/Keefe ENG [9] – Kensinger/Race USA [14] [Q] 1-2 (27-25, 14-21, 9-15)

Uhl/Reformat GER [6] – Berntsen/Steinsvåg NOR [5] 2-1 (21-19, 18-21, 15-12)

Quarti di finale: Černá M./Pospisilova CZE [2] – Sonneville/Radstake NED [1] 2-0 (21-19, 21-13)

van Vegten/de Groot NED [11] – Carro/Paula ESP [8] 2-1 (21-19, 13-21, 15-7)

Kensinger/Race USA [14] [Q] – Lorenzova/Tomasova CZE [4] 1-2 (8-21, 21-19, 9-15)

Spaansen/Veerbeek NED [10] – Uhl/Reformat GER [6] 2-0 (21-18, 21-18)

Semifinali: van Vegten/de Groot NED [11] – Černá M./Pospisilova CZE [2] 2-1 (21-13, 17-21, 19-17)

Spaansen/Veerbeek NED [10] – Lorenzova/Tomasova CZE [4] 1-2 (21-19, 28-30, 16-18)

Finale terzo posto: Cerná M./Pospisilova CZE [2] – Spaansen/Veerbeek NED [10]

Finale primo posto: van Vegten/de Groot NED [11] – Lorenzova/Tomasova CZE [4]