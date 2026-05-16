Osmany Juantorena sconfinato: nono scudetto a quasi 40 anni, ciliegina in Spagna da vera Pantera

Osmany Juantorena ha aggiunto una perla alla sua splendida collezione di titoli, vincendo lo scudetto in Spagna da autentico protagonista. La Pantera ha infatti trascinato il Guaguas Las Palmas al quarto sigillo consecutivo in campionato, travolgendo il CV Melilla con un perentorio 3-0 (25-17; 25-19; 25-16) nell’incontro che ha chiuso la seria finale in terra iberica.

A quasi 40 anni (spegnerà le candeline il prossimo 12 agosto), il formidabile schiacciatore ha messo a segno dieci punti nell’incontro decisivo, spalleggiando al meglio Helder Spencer (11) e Walla Souza (12) davanti ai 3000 spettatori che hanno gioito per l’affermazione della formazione delle Canarie, grande rivelazione dell’ultima Champions League (si è spinta fino ai quarti di finale partendo dai preliminari ed è stata battuta da Perugia con fatica).

Si tratta del nono scudetto in carriera per il martello di origini cubane, capace di conquistare la medaglia d’argento con l’Italia alle Olimpiadi di Rio 2016: sei perle in Superlega tra il 2011 e il 2022 (due con Trento e quattro con Civitanova), due gioie in Turchia (2014 con l’Halbank e 2023 con lo Ziraat Bankasi Ankara) e appunto quest’ultima stoccata in Spagna.