LIVE Perugia-Guaguas Las Palmas 3-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: la Sir vince e vola alla final 4!

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22.11 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Perugia-Guaguas Las Palmas. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi.

22.10 Perugia tornerà in campo lunedì prossimo per la gara-1 della semifinale dei playoff contro Piacenza, che ha avuto la meglio di Modena dopo una combattutissima serie dei quarti di finale.

22.08 Si ferma qui la favola del Guaguas Las Palmas che ha venduto caramente la pelle contro i campioni del mondo. Gli spagnoli hanno incantato in questa Champions League partendo dal primo turno, raggiungendo i gironi, qualificandosi prima agli ottavi e poi ai quarti

22.06 In semifinale Perugia affronterà Varsavia che nei quarti di finale ha avuto la meglio di Lublino (3-1, 2-3)

22.05 L’appuntamento per la Final Four è all’Inalpi Arena di Torino per il 16-17 maggio. Perugia ha conquistato il pass e proverà a difendere il titolo fino alla fine. Domani Civitanova proverà l’impresa contro lo Zawiercie per raggiungere la Sir.

22.04 Grande rimonta nel terzo set per la Sir Sicoma Monini Perugia che chiude 25-23 con il muro di Argilagos e l’ace di Semeniu e vola alla final four di Torino.

25-23 AAAAAAAAAAACEEEEEEE SEMENIUUUUUK!!! PERUGIA ALLA FINAL FOUR

24-23 MUUUUUROOOO!! Argilagos sbarra la strada a Juantorena.

Time out Guaguas Las Palmas

23-23 Pallonetto di Ben Tara dalla seconda linea.

22-23 Errore al servizio Guaguas

21-23 Mani out di Juantorena.

21-22 Errore al servizio Guaguas

20-22 Primo tempo di Ramos

20-21 Pipe di Plotnytskyi

19-21 Primo tempo di Ramos

Time out Guaguas Las Palmas

19-20 Larga la diagonale di Wallyson Souza

18-20 Errore al servizio Guaguas

17-20 Invasione a muro di Crosato

17-19 Mani out di Ben Tara. Di poco largo il muro spagnolo

16-19 Mani out di Juantorena

16-18 Primo tempo di Russo

15-18 Primo tempo di Spencer

15-17 Muuuuuuurooooooo Giannelliiii!!

14-17 Errore al servizio Guaguas

Time out Perugia

13-17 Diagonale di Wallyson Souza dalla seconda linea

13-16 Errore al servizio Perugia

13-15 Pipe di Plotnytskyi

12-15 Invasione aerea di Giannelli. Allungano gli spagnoli.

12-14 Primo tempo di Ramos.

12-13 Errore al servizio Guaguas.

11-13 Mani out di Rousseaux da posto 4.

11-12 Mani out di Plotnytskyi

10-12 Fuori la diagonale di Ben Tara da posto 2.

10-11 Primo tempo di Spencer.

10-10 Diagonale di Plotnytskyi da posto 4.

9-10 Primo tempo di Spencer

9-9 Pipe vincente di Semeniuk

Time out Perugia

8-9 Diagonale di Juantorena da posto 4.

8-8 Mani out di Juantorena. Reazione degli spagnoli

8-7 Muro di Spencer!

8-6 Primo tempo di Spencer

8-5 Plotnytskyi insacca il pallone tra muro e rete.

7-5 Errore al servizio Ramos

6-5 Acee Ramos

6-4 Parallela di Juantorena da posto 4.

6-3 C’è il tocco a muro, punto che va a Perugia

Larga la diagonale di Semeniuk da posto 4. Challenge per un possibile tocco a muro

5-3 Errore al servizio Perugia

Lungo challenge che però conferma l’invasione con la spalla di Miguel Angel De Amo

5-2 Invasione a rete fischiata agli spagnoli

4-2 Muuuuurooo

3-2 Primo tempo di Crosato

2-2 Errore al servizio Perugia

2-1 Larga la diagonale di Wallyson Souza da posto 2.

1-1 Parallela di Plotnytskyi

0-1 Primo tempo di Spencer

TERZO SET

Perugia si è assicurata quantomeno il golden set. In caso di rimonta degli spagnoli infatti verrebbe pareggiato il 3-2 dell’andata, portando la contesa ad un parziale decisivo a 15

25-21 Parallela di Ben Tara dalla seconda linea. Perugia vince anche il secondo set.

24-21 Errore al servizio Perugia

24-20 Parallela di Ben Tara dalla seconda linea.

23-20 Primo tempo di Ramos.

23-19 Diagonale di Semeniuk da posto 4.

22-19 Primo tempo di Ramos

22-18 Errore al servizio Guaguas

21-18 Si insacca il pallone tra rete e muro

21-17 Sull’asta la parallela di Wallyson Souza

20-17 Mani out di Semeniuk da posto 4.

19-17 Errore al servizio Perugia

19-16 Mani out di Plotnytskyi

18-16 Diagonale di Wallyson Souza da posto 2.

Time out Guaguas Las Palmas

18-15 Diagonale di Plotnytskyi

17-15 Parallela di Plotnytskyi

16-15 Primo tempo di Spencer

16-14 Parallela stupenda di Ben Tara dalla seconda linea.

15-14 Mani out di Juantorena da posto 4.

15-13 Primo tempo di Russo

14-13 Parallela di Rousseaux da posto 4.

14-12 Diagonale di Semeniuk

13-12 Primo tempo di Ramos.

13-11 Muuuuuroooo Ben Taraaa

12-11 Pallonetto di Semeniuk sull’alzata di Plotnytskyi

11-11 Muro di Rousseaux.

11-10 Mani out di Wallyson Souza a posto 2.

11-9 Diagonale di Plotnytskyi da posto 4.

10-9 JUantorena passa nel muro a 3 di Perugia

10-8 Errore al servizio Guaguas.

9-8 Errore di Ben Tara

9-7 Diagonale di Juantorena

9-6 La palla ha toccato nettamente terra.

8-7 Pallonetto di Russo. Perugia festeggia convinta che la palla abbia toccato terra, il Guaguas continua a giocare ed ottiene il punto. Challenge richiesto da Lorenzetti

8-6 Diagonale di Wallyson Souza

8-5 Errore al servizio

7-5 Diagonale di Rousseau da posto 4.

7-4 La palla è out.

Challenge chiamato da Perugia per palla dentro/fuori

6-5 Ace di Wallyson Souza.

6-4 Primo tempo Ramos

6-3 Muuuuuuroooo Russoooo!!

5-3 Primo tempo di Crosato

4-3 Pizzica le mani del muro Wallyson Souza con l’attacco in diagonale

4-2 Primo tempo di Crosato

3-2 Diagonale di Souza da posto 2.

3-1 Errore al servizio Perugia

3-0 Muuuuuuroooo Ben Tara!!

Challenge chiamato dal Guaguas Las Palmas, ma punto che resta a Perugia

2-0 Diagonale di Plotnytskyi

1-0 Pallonetto di Plotnytskyi da posto 4.

SECONDO SET

25-18 Errore al servizio di Spencer. Perugia vince il primo set

24-18 Errore al servizio

24-17 Mani out di Semeniuk da posto 4.

23-17 Primo tempo di Souza

23-16 Errore al servizio

22-16 Mani out di Souza.

22-15 Muuuuroooo Ben Taraaaa

21-15 Diagonale corta di Ben Tara da posto 2 dopo un lungo scambio

Time out Guaguas Las Palmas

20-15 Pallonetto spinto di Ben Tara da posto 2.

19-15 Primo tempo di Crosato

18-15 Errore al servizio

18-14 Primo tempo di Crosato

17-14 Pipe di Juantorena

17-13 Errore al servizio

16-13 Errore al servizio Perugia

Time out Guaguas Las Palmas.

16-12 Muuuuurooooo Giannelliiii!

15-12 Aaaaceeee Semeniuk!!

14-12 Attacco di seconda di Giannelli

13-12 Primo tempo di Spencer.

13-11 Primo tempo di Russo

12-11 Monster block di Bruno su Ben Tara

12-10 Cambio palla degli spagnoli che restano a contatto

12-9 Diagonale di Ben Tara da posto 2.

Challenge chiesto da Perugia, palla che è di poco fuori

11-9 Mani out di Juantorena con il muro che termina di poco largo.

11-8 Pipe di Semeniuk

10-8 Errore al servizio Perugia

10-7 Pipe di Semeniuk

9-7 Pipe di Juantorena

9-6 Primo tempo di Russo che chiude un lungo scambio

8-6 Cambio palla immediato degli spagnoli

8-5 Primo tempo di Russo

7-5 Errore al servizio Perugia.

7-4 Muuuuurooooo Giannelliiii!!

6-4 Errore al servizio di Juantorena.

5-4 Juantorena a segno da posto 4.

5-3 Palla fasciata di Semeniuk da posto 4.

4-3 Errore al servizio Guaguas

3-3 Larga la parallela di Ben Tara da posto 2.

3-2 Primo tempo di Spencer.

Challenge chiamato per una possibile pestata della linea dei 9 metri che non c’è

3-1 Aaaaaaaaceeeeee Plotnytskyiii

2-1 Muuuuroooo Crosatooo!! Chiuso il primo tempo di Spencer.

1-1 Mani out di Ben Tara da posto 2.

0-1 Diagonale di Juantorena da posto 4.

PRIMO SET

20.31 Questo lo starting six di Perugia: Giannelli-Ben Tara, Crosato-Russo, Semeniuk-Plotnytskyi e Colaci (libero)

20.30 Questo il sestetto titolare degli spagnolo: Miguel Angelo De Amo-Wallyson Souza, Ramos-Spencer, Bruno-Juantorena e Larrañaga Ledo.

20.28 Risuona l’inno della CEV. Tra pochi minuti la presentazione dei due sestetti

20.25 Perugia ha completato la regular season in prima posizione. Gli umbri hanno affrontato ai quarti di finale Monza vincendo la serie per 3-0.

20.22 Il quarantenne italo-cubano è il leader tecnico di questa squadra che ha Nicolas Bruno come secondo schiacciatore. La diagonale principale è composta da Miguel Angel De Amo e Francisco Wallyson Souza. I due centrali titolari sono Helder Spencer e Martin Ramos, mentre a guidare la seconda linea è Unai Larrañaga Ledo.

20.19 In questa Champions League il Guaguas è partito dal primo turno dei play-off, riuscendo a qualificarsi ai gironi, superare gli ottavi ed arrivare fino ai quarti. Gli spagnoli sono trainati dal talento e dall’esperienza di Osmany Juantorena.

20.16 Gli umbri ripartono dalla sofferta vittoria dell’andata. Sette giorni fa la Sir Sicoma Monini si è imposta al tie-break al termine di una partita più difficile del previsto. Il Guaguas Las Palmas, rivelazione di questa stagione, ha venduto caramente la pelle rimontando due set di svantaggio ed arrendendosi solamente 15-13.

20.13 La Sir Sicoma Monini Perugia torna in campo e prova a completare l’opera dopo la vittoria per 3-2 della settimana scorsa. Gli umbri cercano il pass per la final four di Torino.

20.10 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Perugia-Guaguas

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sir Sicoma Monini Perugia e Guaguas Las Palmas, gara di ritorno dei quarti di finale della CEV Champions League 2025/2026. I campioni del mondo provano a completare l’impresa per strappare il pass per la final 4 di Torino.

Gli umbri ripartono dalla sofferta vittoria dell’andata. Sette giorni fa la Sir Sicoma Monini si è imposta al tie-break al termine di una partita più difficile del previsto. Il Guaguas Las Palmas, rivelazione di questa stagione, ha venduto caramente la pelle rimontando due set di svantaggio ed arrendendosi solamente 15-13.

In questa Champions League il Guaguas è partito dal primo turno dei play-off, riuscendo a qualificarsi ai gironi, superare gli ottavi ed arrivare fino ai quarti. Gli spagnoli sono trainati dal talento e dall’esperienza di Osmany Juantorena. Il quarantenne italo-cubano è il leader tecnico di questa squadra che ha Nicolas Bruno come secondo schiacciatore. La diagonale principale è composta da Miguel Angel De Amo e Francisco Wallyson Souza. I due centrali titolari sono Helder Spencer e Martin Ramos, mentre a guidare la seconda linea è Unai Larrañaga Ledo.

L’incontro è in programma al PalaBarton alle 20.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sir Sicoma Monini-Guaguas Las Palmas con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!