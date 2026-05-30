Nicolò Bulega prosegue il filotto di vittorie! Implacabile anche in gara-1 del GP di Aragon

E siamo a 20! Nicolò Bulega non si ferma più e vince anche Gara-1 del Gran Premio di Aragon, sesto appuntamento del Mondiale di superbike 2026. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz il pilota del team Ducati ufficiale ha nuovamente ritoccato il libro di storia della categoria, centrando il sedicesimo successo in altrettante manche di questa annata. Inoltre, aggiungendo le 4 del finale della passata stagione, ha toccato quota 20 vittorie di fila in superbike. Un record che ha dell’incredibile e che spiega perfettamente il dominio del pilota emiliano.

Come spesso capita l’unico che ha saputo tenergli testa è stato il suo compagno di scuderia Iker Lecuona. Il padrone di casa ha provato a resistere a “Bulegass” nelle prime tornate, salvo poi perdere terreno progressivamente, senza possibilità di replica. Completa il podio il britannico Sam Lowes (Ducati) a 8.0. Un distacco siderale.

Quarta posizione per il fratello Alex (bimota) a 16.1, quinta per il connazionale Thomas Bridewell (Ducati) a 18.6, sesta per Lorenzo Baldassarri (Ducati) a 18.6. Settima posizione per Yari Montella (Ducati) a 21.5, ottava per Axel Bassani (bimota) a 21.8, quindi nona per lo statunitense Garrett Gerloff (Kawasaki) a 22.1, mentre completa la top10 il britannico Tarran Mackenzie (Ducati) a 30.7. Chiude in 12a posizione Stefano Manzi (Yamaha) a 35.6, 15a per Alberto Surra (Ducati) a 38.1, quindi 19a per Mattia Rato (Yamaha) a 59.6. Non ha completato la sua gara Andrea Locatelli (Yamaha) caduto nel corso del quarto giro.

A questo punto la classifica generale vede al comando Nicolò Bulega con 335 punti contro i 235 di Iker Lecuona. Vantaggio che raggiunge la tripla cifra e il titolo iridato è sempre più nelle mani del pilota italiano.