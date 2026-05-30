Superbike, Nicolò Bulega si prende la pole ad Aragon. Secondo Lecuona, sorpresa Surra

Si è da poco delineata la griglia di partenza del Gran Premio di Aragon 2026, sesto appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Sul circuito spagnolo, al termine della Superpole, la prima posizione è stata conquistata da un dominante Nicolò Bulega. Il centauro italiano ha firmato il crono di 1:46.836, nuovo record della pista, e si appresta a vivere il resto del weekend da assoluto protagonista.

Sempre in scia al reggiano, come in tutta la stagione, Iker Lecuona che paga un distacco di 476 millesimi dal compagno di squadra in Ducati. Fantastica invece la prestazione di Alberto Surra (+0.513) che completa un ultimo giro fantastico che gli vale la terza posizione (miglior risultato in SBK). A causa di una penalità però l’italiano sarà costretto a partire in ultima posizione in gara-1.

Quarta piazza per la Ducati di Sam Lowes a 569 millesimi. Subito dietro il fratello Alex (Bimota) a 939 millesimi. Sesta posizione per Lorenzo Baldassarri (Ducati), distante 993 millesimi. seguito da Michael Van Der Mark (BMW, +0.998). Ottavo Thomas Bridewell (Ducati, +1.106) mentre completano la top 10 Yari Montella (Ducati, +1.148) e Axel Bassani (Bimota, +1.276). Undicesimo Andrea Locatelli (Yamaha). Appuntamento per la gara-1 alle ore 14.00.