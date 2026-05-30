Superbike oggi in tv, GP Aragon 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streaming

Oggi, sabato 30 maggio, seconda giornata del week end di Aragon, tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul tracciato spagnolo, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Nicolò Bulega e la Ducati si presentano neanche a dirlo come i favoriti. L’emiliano è stato, finora, il vero e proprio dominatore della stagione, inanellando una serie di successi da fare spavento. Vedremo se questa tendenza si replicherà anche nel contesto particolare in terra iberica.

Il MotorLand è un circuito particolare che richiede una messa a punto diversa dal solito, dovendo trovare il giusto mix tra velocità in rettilineo e in percorrenza di curve di media/alta velocità. Sarà quindi interessante comprendere se ci sarà qualcuno in grado di “rovinare la festa” a Bulega.

La seconda giornata del week end del Mondiale di Superbike ad Aragon (Spagna) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Arena (204) per Superpole e Gara-1 e su Sky Sport Uno (201) solo per Gara-1; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in differita solo la prima manche, mentre la Superpole sarà un’esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole e della citata Gara-1.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Sabato 30 maggio

Ore 09.40-10.00 Prove libere 3 – Nessuna copertura tv/streaming

Ore 11.15-11.30 Superpole – Diretta tv Sky Sport Arena (204)

Ore 14.00 Gara-1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA GP ARAGON SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204) per Superpole e Gara-1, Sky Sport Uno (201) solo per Gara-1; TV8 trasmetterà in chiaro e in differita solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole e Gara-1)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Sabato 30 maggio

Ore 16.45 Superbike – Gara-1 – Differita tv in chiaro