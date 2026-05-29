Superbike, Nicolò Bulega inizia forte nella FP1 di Aragon, ma Iker Lecuona è in scia

Nicolò Bulega non si ferma mai. Il pilota emiliano, infatti, ha chiuso al comando anche la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, sesto appuntamento del Mondiale di superbike 2026. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz abbiamo assistito ad un turno reso perfetto dalle condizioni meteo che proponevano sole e temperature elevate, con una bandiera rossa iniziale per una caduta, per fortuna senza conseguenze, di Jake Dixon.

La migliore prestazione, tanto per cambiare, porta la firma di Nicolò Bulega (Ducati) che ha fermato i cronometri sull’1:48.916 con appena 22 millesimi di vantaggio sul compagno di team e padrone di casa Iker Lecuona (Ducati) che ha chiuso con un 1:48.938. In poche parole parliamo degli unici due piloti in grado di scendere sotto il muro dell’1:49 e che, non ultimo, hanno rifilato distacchi corposi a tutti i rivali.

Terza posizione per il britannico Alex Lowes (bimota) a 526 millesimi dalla vetta, quarta per Axel Bassani (bimota) a 579, mentre è quinto il britannico Sam Lowes (Ducati) a 635. Sesta posizione per Yari Montella (Ducati) a 693 millesimi, settima per Lorenzo Baldassarri (Ducati) a 779, quindi ottava per il britannico Tarran Mackenzie (Ducati) a 853.

Nono il suo connazionale Thomas Bridewell (Ducati) a 866, quindi decimo Alberto Surra (Ducati) a 870 davanti allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) che si ferma ad un secondo esatto. Si ferma in 15a posizione Andrea Locatelli (Yamaha) a 1.482 da Bulega, quindi 19° Stefano Manzi (Yamaha) a 1.748, mentre è 22° ed ultimo Mattia Rato (Yamaha) a 3.146.