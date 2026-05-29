Superbike, Iker Lecuona è il più veloce nelle FP2 di Aragon. Terzo Nicolò Bulega

Si è concluso l’importante venerdì del Gran Premio di Aragon 2026, sesto appuntamento del Mondiale Superbike. Sulla pista spagnola, il più veloce è stato il padrone di casa Iker Lecuona. Il centauro iberico della Ducati Ufficiale, secondo in scia a Bulega nelle FP1, è riuscito a chiudere in testa la seconda sessione di prove libere, firmando il crono di 1:49.578.

Un segnale forte da Lecuona che non si è fermato neanche negli ultimi minuti, spingendo troppo e scivolando senza conseguenze in curva 8. Dietro di lui, a soli 10 millesimi, la Ducati di Sam Lowes, sempre molto competitivo. Completa la top 3 un Nicolò Bulega non perfetto. L’italiano chiude comunque ad 81 millesimi dal compagno di squadra e potrà domani rifarsi in una giornata fondamentale.

Dietro di lui un altro azzurro, Axel Bassani (Bimota, a 0.278) in quarta piazza. Quinta posizione per la Ducati di Yari Montella, distante 310 millesimi. Seguono Alvaro Bautista (Ducati, a 0.352) recordman di vittorie ad Aragon, Garrett Gerloff (Kawasaki, a 0.413), Alex Lowes (Bimota, a 0.564). Completano la top 10 Thomas Bridewell (Ducati, a 0.749) e Lorenzo Baldassarri (Ducati, a 0.783).