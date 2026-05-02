Alessia Succo sfavillante: record italiano U20 sui 100 hs, che scioltezza tra le barriere!

Alessia Succo si è scatenata in occasione del suo debutto stagionale all’aperto, correndo i 100 ostacoli su barriere assolute da 84 centimetri con il rilevante tempo di 13.14 (1,3 m/s di vento a favore) in quel di Imperia. La 17enne piemontese ha ritoccato di ben sei centesimi il proprio record italiano under 20 e ha ribadito in maniera nitida di essere una delle più brillanti promesse dell’atletica tricolore, tra l’altro quando mancano due mesi e mezzo agli Europei U18 di Rieti.

La classe 2009 dell’Atletica Settimese ha aperto l’annata agonistica outdoor con lo stesso piglio che l’ha contraddistinta durante la stagione in sala, quando aveva siglato la miglior prestazione mondiale di sempre per una minorenne sui 60 ostacoli (8.05 con le barriere da 76 cm) e aveva stampato un doppio 8.08 con gli ostacoli delle grandi (primato nazionale under 20 anche in quella specialità).

L’azzurra ha siglato il crono a effetto in occasione della batteria del Trofeo Maurina, giunto alla 38ma edizione, mentre in finale si è espressa in 13.22 (1,5 m/s di brezza alle spalla) e ha chiuso al secondo posto dietro a Elena Carraro (13.00) e davanti a Elisa Di Lazzaro (13.29)