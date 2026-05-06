“Non voglio polemizzare”: Schwazer non convocato. Linea chiara: “Continuo a marciare”

“Il direttore tecnico della Nazionale di atletica, Antonio La Torre, mi ha appena comunicato che non farò parte della squadra che parteciperà agli Europei a Birmingham”: con queste parole, rilasciate all’Ansa, Alex Schwazer ha svelato che non parteciperà alla rassegna continentale, che andrà in scena nella località britannica dal 9 al 16 agosto. Nelle ultime settimane si era parlato a lungo della possibilità che il 41enne prendesse parte alla competizione più importante di questa annata agonistica, dopo aver scontato una squalifica di otto anni per doping ed essere tonato in maniera convincente, ma l’altoatesino non indosserà la maglia azzurra.

Il Campione Olimpico di Pechino 2008 nella 50 km di marcia ha puntualizzato: “Non voglio polemizzare: La Torre mi ha detto che la Federazione vuole portare i primi tre italiani classificati ai Mondiali a squadre, è una scelta che rispetto. Per quel che mi riguarda io proseguo a marciare“. Si tratta di una decisione di impatto perché Alex Schwazer ha firmato il miglior tempo europeo stagionale (e il terzo crono mondiale di questa annata agonistica) della maratona di marcia, fermando le lancette su 3h01:55 lo scorso 26 aprile sulle strade di Kelsterbach (Germania). Indubbiamente sarebbe stato tra gli uomini di punta in terra britannica.

Al TGR della Rai ha dichiarato: “La mia forma è buona e anche la prestazione è stata ottima, però anche rispettare quelle che sono le scelte, in questo caso della Federazione, che convoca gli atleti per gli Europei. Possono essercene solo tre per Nazione, io do il mio meglio e più di così non posso fare“.