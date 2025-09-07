MotoGP, Alex Marquez batte Marc e vince il GP di Catalogna. Bastianini sul podio, Bagnaia rimonta

Missione compiuta per Alex Marquez, che conferma i pronostici della vigilia e vince con merito il Gran Premio di Catalogna 2025, quindicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del team Gresini è stato di gran lunga il più forte per tutto il weekend al Montmelò, ottenendo la pole con il record della pista e buttando via il primo posto nella Sprint con una caduta a pochi giri dalla fine.

Nella gara lunga Alex non ha ripetuto l’errore di ieri, rimanendo lucido nel momento in cui è stato superato dal fratello in partenza ed effettuando il sorpasso decisivo dopo alcune tornate di studio, per poi gestire magistralmente la sua leadership fino alla bandiera a scacchi con un passo solido e costante grazie ad un minor consumo delle gomme rispetto agli altri.

Per Alex si tratta del secondo successo in top class (dopo Jerez 2025) ed il quattordicesimo in carriera nel Motomondiale, precedendo al traguardo Marc (che interrompe così una striscia di 7 GP vinti consecutivamente) con un vantaggio di quasi 2 secondi per l’ennesimo uno-due della famiglia Marquez in questo 2025. L’Italia può sorridere per il terzo posto in rimonta (dalla nona posizione in griglia) di un ottimo Enea Bastianini, al primo podio della sua nuova avventura in KTM.

Buona progressione dalla 21ma alla settima piazza con la Ducati ufficiale per Francesco Bagnaia che, complici le tante cadute odierne, ha limitato tutto sommato i danni dopo un weekend comunque disastroso a livello prestazionale. Peccato invece per Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, entrambi ritirati in seguito ad una doppia caduta ravvicinata generata da un lieve contatto in curva 1 tra il Bez e Franco Morbidelli (scivolato poi in una fase successiva del Gran Premio).

Con questo risultato, Marc Marquez non può più raggiungere a Misano (dovrà attendere almeno fino a Motegi) la certezza aritmetica del nono titolo iridato avendo un margine in classifica generale di 182 punti su Alex e 250 su Bagnaia.

CLASSIFICA GP CATALOGNA MOTOGP 2025

1 25 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’14.093 166.6

2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’15.833 166.5 1.740

3 16 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 40’19.655 166.2 5.562

4 13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’27.466 165.7 13.373

5 11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 40’28.502 165.6 14.409

6 10 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 40’29.148 165.6 15.055

7 9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’30.141 165.5 16.048

8 8 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 40’30.465 165.5 16.372

9 7 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 40’31.030 165.5 16.937

10 6 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 40’32.585 165.4 18.492

11 5 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 40’33.582 165.3 19.489

12 4 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 40’34.252 165.2 20.159

13 3 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 40’36.885 165.1 22.792

14 2 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 40’38.444 165.0 24.351

15 1 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’38.685 164.9 24.592

16 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 40’51.486 164.1 37.393

17 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 40’57.295 163.7 43.202

Non classificati

21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 39’23.131 148.9 3 laps

32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 32’20.016 164.1 5 laps

42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 23’39.626 165.3 10 laps

49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’59.799 159.6 12 laps

5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 16’48.882 166.1 14 laps

33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 10’07.759 165.5 18 laps

72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’45.195 159.3 23 laps