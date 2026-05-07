Fabio Quartararo: “Non ho grandi aspettative a Le Mans, non posso fare altro che spingere al 100%”

Risultati insufficienti e soddisfazioni decisamente poche per Fabio Quartararo in questo inizio di Mondiale di MotoGP. Nei primi quattro appuntamenti andati in scena il pilota francese della Yamaha ha faticato tantissimo a estrarre la prestazione attesa dalla M1. Una moto che, per il momento, non gli ha dato alcuna confidenza sull’anteriore.

Una ragione per cui i tempi sul giro sono stati scadenti. Le cadute, in questo quadro, sono state una logica conseguenza. In vista del prossimo appuntamento di Le Mans, davanti al proprio pubblico, Quartararo darà il meglio possibile, come sempre, nella consapevolezza di dover competere con una moto che non può consentirgli di vincere.

“Le aspettative sono più basse dell’anno scorso, ma dal test abbiamo trovato delle buone soluzioni sull’anteriore che mi possono aiutare“, le prime parole del transalpino. “Utilizzeremo il pacchetto aerodinamico testato a Jerez perché l’abbiamo trovato positivo. E’ molto importante. In passato ero abituato a fare il tempo sul giro sull’anteriore e ora non ci riesco“, la sua spiegazione in conferenza stampa.

“Il tifo francese fa piacere, ma io cerco di dare sempre il massimo sulla moto. Quando cado significa che sono andato oltre. Continuo a spingere, anche perché la situazione è quella che è…Quando ottieni grandi risultati, il GP di casa può essere una pressione in più da gestire, ma non è questo il caso“, ha ammesso Quartararo.