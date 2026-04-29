MotoGP, Di Giannantonio e il rinnovo con la VR46. Salucci: “L’obiettivo è trattenerlo, ma abbiamo il piano b”

La stagione di Fabio Di Giannantonio fino a questo momento è stata oltremodo positiva. In occasione dei primi quattro appuntamenti in calendario il pilota ha ottenuto complessivamente tre piazzamenti sul podio, rispettivamente due terzi posti nelle gare lunghe in Brasile e Spagna oltre che una secondo piazza ottenuta sempre nella terra verdeoro per la Sprint Race. Un’ottima continuità quella del centauro che, adesso, sembra aver trovato quella stabilità a lungo cercata lasciandosi alle spalle le prestazioni altalenanti della passata stagione. Tuttavia, il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

In questi giorni sta infatti tenendo banco la questione rinnovo con il team di appartenenza, la Pertamina Enduro VR46 Racing. E proprio le grandi performance sfoggiate da “Diggia” potrebbero allontanarlo dalla scuderia del “Dottore”. Da quanto emerso sembra che il nativo di Roma sia alla ricerca di una sistemazione full factory per poter essere ancora più competitivo, malgrado tante caselle siano ormai sistemate, vedi i prossimi approdi di Francesco Bagnaia in Aprilia, di Pedro Acosta in Ducati e di Jorge Martin in Yamaha.

L’obiettivo principale della VR46 è quello di convincere Di Giannantonio a restare per creare una coppia di grande prospetto insieme alla futura new entry Fermin Aldeguer, così come sostenuto da “Uccio” Salucci, Team Director della scuderia, in occasione di un’intervista rilasciata a Motorsport.com: “Mi fa molto piacere che Diggia sia uomo mercato – ha detto Salucci – Quando lo abbiamo preso due anni fa la situazione era diversa. Chiaramente per noi è una priorità, stiamo cercando di costruirgli una offerta convincente per il Di Giannantonio di oggi, anche a livello economico, e speriamo di riuscire a convincerlo”.

Salucci ha poi chiosato: “Nel caso partisse ovviamente abbiamo dei piani B o C. Di Giannantonio resta una priorità e mi dispiacerebbe non averlo, ma nella MotoGP devi sempre essere pronto. Noi abbiamo Morbidelli che è in crescita, a me piace Celestino Vietti, ma c’è anche il nome di Nicolò Bulega. Cercheremo di fare il meglio per il nostro team. Con Fabio stiamo lavorando nella direzione giusta, venivamo da una stagione altalenante ma oggi siamo la prima Ducati in classifica“.