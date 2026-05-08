MotoGP oggi in tv, GP Francia 2026: orari 8 maggio, streaming, programma TV8

Venerdì 8 maggio andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Francia, quinto round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Le Mans, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E ALLE 15.00

Si tornerà a girare dopo quanto accaduto a Jerez de la Frontera (Spagna). In Andalusia la Ducati ha dato un segnale grazie all’affermazione di Alex Marquez (Team Gresini), ma da parte del Team Factory di Borgo Panigale non sono arrivati i segnali sperati. Aprilia, infatti, ha dato prova di grande consistenza e alla fine della fiera la classifica genere dice: Marco Bezzecchi davanti al compagno di team Jorge Martin.

Bezzecchi e Martin sono consapevoli di avere una grande opportunità e spingeranno anche per avere la meglio nel loro confronto interno. Sarà interessante capire quali effetti avranno i test che si sono tenuti nel giorno successivo al GP di Spagna, sempre a Jerez. Marc Marquez e Francesco Bagnaia sperano di avere un beneficio dopo quanto è emerso sulla pista iberica.

Il venerdì del GP di Francia, quinto round del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato di Le Mans.

GP FRANCIA MOTOGP 2026

Venerdì 8 maggio

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP FRANCIA MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 8 maggio

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne, neanche in differita.