Pedro Acosta: “Mi è mancata velocità all’inizio, domani faremo bene”

Si è conclusa con la vittoria di Alex Marquez la Sprint Race del Gran Premio della Catalogna 2026, sesto appuntamento del Motomondiale. Sul tracciato di Barcellona, lo spagnolo ha chiuso in testa la gara corta di casa, Team anticipando di soli 51 millesimi il connazionale Pedro Acosta (KTM). Completa il podio la Ducati VR46 Racing Fabio Di Giannantonio (+0.457).

Al termine della gara, Acosta si è così espresso ai microfoni di Sky Sport: “Alla fine mi è mancata della velocità all’inizio della gara per vincere. Quando Alex Marquez mi ha passato ed ha creato un gap mi è mancata un po’ di velocità. Poi bene alla fine della gara, ho ritrovato velocità. Ho gestito anche per domani. La nostra gomma ha lavorato bene, uno dei punti forti della Ducati è la gestione gomme”.

L’iberico ha poi continuato: “Oggi sono contento perché abbiamo fatto bene anche sotto quel punto di vista. Domani secondo me andrà meglio. Dobbiamo essere realistici, proveremo di migliorare le condizioni della gomma posteriore soprattutto all’inizio. Abbiamo fatto bene e siamo felici”.