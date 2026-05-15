MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Catalogna 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Nella giornata di sabato 16 maggio il circuito di Montmelò ospiterà le qualifiche e la Sprint del Gran Premio di Catalogna 2026, valevole come sesta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il round iberico entrerà nel vivo con la battaglia per la pole position e con lo svolgimento della gara breve che metterà in palio i primi punti del weekend a Barcellona.

In assenza dell’infortunato Marc Marquez potrebbe riproporsi il testa a testa tra le Aprilia ufficiali di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, separati da un solo punto in vetta alla classifica generale. Ducati andrà a caccia di riscatto dopo il passaggio a vuoto di Le Mans e per farlo si affiderà principalmente a Francesco Bagnaia, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, ma attenzione anche alle Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez oltre alla KTM di Pedro Acosta.

Le qualifiche e la Sprint della MotoGP a Barcellona verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile gratuitamente su tv8.it, Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni della classe regina al Montmelò con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP CATALOGNA MOTOGP 2026

Sabato 16 maggio

Ore 8.40 Prove libere 2 Moto3 a Barcellona (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 2 Moto2 a Barcellona (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP a Barcellona (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP a Barcellona (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.45 Qualifiche Moto3 a Barcellona (Spagna) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 13.40 Qualifiche Moto2 a Barcellona (Spagna) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP a Barcellona (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Sport Uno (tutte le sessioni ad eccezione delle qualifiche di Moto3 e Moto2) e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).