Jorge Martin vorrebbe rimanere in Aprilia nel 2027? La risposta di Rivola non lascia spiragli

L’avventura di Jorge Martin in Aprilia terminerà con ogni probabilità (manca solamente l’annuncio ufficiale, che arriverà nei prossimi mesi) al termine di questa stagione, dopo aver raggiunto un ricco accordo pluriennale con la Yamaha a partire dal 2027. Una decisione maturata ormai tanti mesi fa, nel corso di un 2025 da incubo tra infortuni ed un feeling mai sbocciato fino a quel momento con la RS-GP ed in generale con la Casa di Noale.

Ad oggi la situazione si è capovolta e Martinator si trova in piena corsa per il titolo mondiale, occupando la seconda piazza in classifica generale a -1 dal compagno di squadra Marco Bezzecchi dopo aver fatto doppietta (Sprint+GP) a Le Mans. Il 28enne spagnolo torna dunque a rivivere uno scenario molto simile a quello del 2024, quando vinse il Mondiale MotoGP da “separato in casa” con la Ducati del team Pramac avendo già firmato con Aprilia per la stagione successiva.

Per ovvi motivi Martin non potrà mai ammetterlo, ma molto probabilmente oggi la sua intenzione sarebbe quella di rimanere in Aprilia anche l’anno prossimo piuttosto di imbarcarsi in una sfida estremamente ambiziosa ma altrettante complessa con Yamaha. Non a caso, quando viene interpellato dai media su un eventuale ripensamento (come avvenuto anche ieri ai microfoni di Sky Sport), il madrileno tende ad eludere la domanda senza però smentire questa suggestione.

A fare chiarezza ci ha pensato però Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing: “Sarebbe molto bello, ma credo che Jorge la sua scelta l’abbia fatta già tanto tempo fa e non lo biasimo per questo. Sfido chiunque, in una condizione come la sua lo scorso anno, in cui arriva un’offerta importante, ci sta magari non avere fiducia in noi o forse anche in se stesso. Comunque io darò il massimo per lui e per Marco, e chiederò a tutta la squadra di fare lo stesso, poi vincerà chi se lo sarà meritato di più“.