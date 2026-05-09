Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Francia 2026: orari 9 maggio, programma in chiaro, streaming

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Francia 2026 si disputeranno sabato 9 maggio dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, alle ore 15:00 inizierà la Sprint della top-class, al termine della quale saranno conferiti punti valevoli per il Motomondiale, la cui classifica è pertanto destinata a modificarsi rispetto a quella del 26 aprile.

LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 10.10, 10.50 E 15.00

L’appuntamento transalpino, pur godendo di grande tradizione ha cambiato totalmente dimensione negli ultimi anni grazie all’ascesa di Fabio Quartararo. Le imprese di El Diablo tra il 2019 e il 2022 hanno acceso la passione anche in Francia, al punto tale che Le Mans si permette di essere il Gran Premio con più presenze nell’arco della stagione. Nel 2025 se ne contarono più di 310.000!

Per paradosso, il francese dell’epoca contemporanea a vincere il GP di casa nella classe regina è stato Johann Zarco e non il già citato Quartararo, fautore della popolarità della MotoGP nella sua terra! Vero che quello di Zarco è stato un successo estemporaneo, figlio delle circostanze, ma pienamente legittimo ed entrato negli annali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Francia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 9 maggio

Ore 10:50, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12:45, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:40, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP FRANCIA

Sabato 9 maggio (orari italiani)

Ore 15:00, MotoGP, Qualifiche

Ore 17:00, Moto3, Qualifiche

Ore 17:55, Moto2, Qualifiche

Ore 19:10, MotoGP, SPRINT

PROGRAMMA GP FRANCIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race di MotoGP in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. TV8.it proporrà la differita allo stesso orario della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.