MotoGP oggi in tv, GP Francia 2026: orari sabato 9 maggio, streaming, programma TV8

Sabato 9 maggio sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Le Mans (Francia) si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 13 tornate.

LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 10.10, 10.50 E 15.00

Ci si aspetta un confronto Aprilia-Ducati in MotoGP. La scuderia di Noale vuole confermarsi all’altezza della situazione, presentatasi a questo fine-settimana con Marco Bezzecchi e Jorge Martin in prima e seconda posizione in classifica generale. Tra le fila di Borgo Panigale, Fabio Di Giannantonio ha impressionato e Francesco Bagnaia ha dato dei grandi segnali, mentre Marc Marquez dovrà partire dalla Q1 e cambiare lo spartito.

Il sabato del round di Le Mans sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport MotoGP (208) per la copertura completa e su Sky Sport Uno (201) solo per la Sprint Race. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in differita sia le qualifiche delle tre classi che la Sprint della MotoGP, mentre le libere saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport.

Il day-2 potrà essere interamente seguito anche in streaming sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), sulla piattaforma a pagamento NOW e in chiaro sul sito internet TV8.it (in differita), limitatamente alle qualifiche delle tre categorie e alla Sprint Rac

GP FRANCIA MOTOGP 2026

Sabato 9 maggio

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su TV8 e Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP FRANCIA MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutti gli eventi e Sky Sport Uno (201) solo per la Sprint Race, per gli abbonati; TV8 in diretta e in chiaro

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutti gli eventi, per gli abbonati; tv8.it in differita per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.