MotoGP, Gigi Dall’Igna: “Una domenica da dimenticare per i piloti ufficiali, ma i test sono stati fondamentali”

La Ducati è reduce da un fine settimana di Jerez sulle montagne russe. Prima una Sprint con la doppietta delle moto ufficiali (Marquez primo e Bagnaia secondo), ma poi la domenica sia lo spagnolo sia l’italiano non sono riusciti a concludere la gara. Il GP di Spagna, però, è stato comunque vinto da una Ducati, quella del Team Gresini di Alex Marquez ed è arrivato anche un terzo posto di Fabio Di Giannantonio con quella del Team VR46. Su tutto quello che è successo a Jerez, compresi test del lunedì, Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha rilasciato il suo consueto report su Linkedin, analizzando tutto quello che è successo.

Dall’Igna comincia così: “Torniamo in cima al podio per la prima volta quest’anno grazie a uno straordinario Alex Marquez, primo in una classifica in cui un ottimo Di Giannantonio si è piazzato terzo. Avevamo già mostrato segnali importanti di ripresa nelle qualifiche e nella gara Sprint con la doppietta delle moto ufficiali per un podio interamente Ducati, in una gara fortemente condizionata dal meteo imprevedibile”.

Il numero uno di Ducati si sofferma poi sulla situazione dei piloti ufficiali: “Una gara iniziata con una partenza esaltante di Marc, caduto purtroppo al giro successivo, e proseguita con il dominio del fratello Alex e l’eccellente prestazione di Di Giannantonio. Pecco, invece, è stato costretto al ritiro per un problema tecnico. Avrebbe potuto e dovuto essere una domenica diversa per la nostra squadra ufficiale, ma si è rivelata doppiamente deludente. Prima perché le condizioni c’erano per fare bene, poi per il modo in cui siamo usciti di scena in una gara da dimenticare”

Sui test che si sono tenuti sempre a Jerez: “I test del lunedì sono stati fondamentali. Sono state provate molte novità aerodinamiche, alcune delle quali saranno sicuramente utilizzate nelle prossime gare. Ora è il momento di analizzare i dati raccolti e prendere le decisioni giuste”.